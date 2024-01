Lãnh án tử hình sau 18 năm trốn truy nã

Ngày 19-1, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bị cáo Hồ Doãn Tú về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 22-8-2003 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM khởi tố vụ án đối Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Hoành và đồng phạm, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Sửa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hình ảnh bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: GH

Quá trình điều tra, hồ sơ thể hiện: Khoảng tháng 7-2002, anh trai Hồ Doãn Tú là Hồ Anh Tuấn đã cùng với Nguyễn Viết Dũng đem ma túy đến nhà Tú cất giấu. Tại đây, Dũng, Tuấn và Tú đã dùng các dụng cụ chuyên dụng để pha trộn và ép ma túy lại thành bánh heroine.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2002 đến tháng 11-2002 các đối tượng đã hoàn thành 566 bánh heroine để Tuấn và Dũng bán. Thực hiện xong, Tuấn và Tú được chia 23.000 USD tiền công.

Sau khi vụ án được khởi tố, Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14-10-2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Hồ Doãn Tú. Ngày 10-9-2004, Cơ quan điều tra tách vụ án hình sự để điều tra đối với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “sửa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Hồ Doãn Tú. Đến ngày 10-5-2005, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Hồ Doãn Tú do đã hết thời hạn điều tra.

Vào lúc, 13 giờ 15 ngày 16-6-2021, Đội 3 Phòng PC04, Công an TP.HCM phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Đắk Nông và Công an xã Đắk R’ Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt giữ Hồ Doãn Tú tại xã Đắk R’ Moan. Thời điểm bị bắt Hồ Doãn Tú sử dụng CMND tên Hồ Phi Hùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự nói trên.

Quá trình điều tra Tú khai nhận: Cuối năm 1999, Tú mua căn nhà tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để ở, đến khoảng tháng 7-2002, anh ruột của Tú là Tuấn có đến đây ở cùng. Quá trình Tuấn, Dũng và Lệ ép ma túy thì Tú có nghe Tuấn và Dũng nói chuyện nên biết nhưng không tham gia. Sau đó Tuấn cho riêng Tú 4.500 USD để làm chi phí đi lại và sửa chữa mồ mả tổ tiên...

Đến cuối năm 2003, Tú biết mình bị truy nã vì có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Trần Văn Lệ cùng các đồng phạm nên Tú đã bỏ trốn lên Đắk Nông sinh sống và làm rẫy đến ngày bị bắt.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của Nguyễn Viết Dũng để xác định Tú có thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” với vai trò đồng phạm. Theo đó, Dũng khai nhận: Tháng 7-2002, Dũng cùng Hải, Lệ, Tuấn chuyển dụng cụ ép và pha trộn Heroine xuống nhà Tú ở Long Thành, Đồng Nai; sau đó chỉ dẫn cho Tuấn và Tú cách pha trộn, nén ép; đã nén ép được trên 500 bánh Heroine để bán cho Thủy...

Đối với hành vi “sửa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” Hồ Doãn Tú khai nhận không biết và không tham gia.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]