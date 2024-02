Lạng Sơn phát hiện gần 4.000 cây thuốc phiện trồng trong rừng

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Quan phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng (huyện Văn Quan) và xã Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn) có điểm trồng 3.800 cây thuốc phiện trên diện tích 202m2 đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15cm - 30cm.

Cây thuốc phiện được trồng ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: H.T

Qua quan sát của phóng viên, địa điểm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện) với diện tích lớn trên nằm sâu trong các dãy núi đá thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn nên vắng người qua lại.

Thêm nữa, vị trí trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3 đến 4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại….

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ số cây thuốc phiện trồng trái phép. Ảnh: H.T

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Được biết, trong thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện gần 10 vụ trồng cây thuốc phiện với số lượng hàng chục nghìn cây để lấy lá làm rau, ăn gỏi, chữa bệnh trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Mặc dù, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại của cây thuốc phiện, cũng như việc không trồng, không mua bán, tàng trữ cây thuốc phiện nhưng vẫn chưa chấm dứt triệt để hành vi vi phạm pháp luật kể trên.

