Lần theo hàng ngàn camera từ Củ Chi đến Biên Hòa bắt kẻ trộm tinh quái

Kẻ trộm ở chung cư sang, đi xe xịn Cuối năm 2023, Công an huyện Củ Chi nhận được tin báo của một công ty trong Khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi về việc bị trộm đột nhập vào ban đêm lấy tài sản trị giá hơn 170 triệu đồng. Đánh giá vụ việc có yếu tố nghiêm trọng, hình ảnh camera ghi lại đối tượng tương đồng với kẻ trộm đã đột nhập trong Khu công nghiệp tại thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) lấy đi hơn 1,2 tỉ đồng, Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, đã trực tiếp chỉ đạo và cùng các trinh sát hình sự xuống hiện trường. Qua kiểm tra camera, công an phát hiện đối tượng mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, đeo bao tay, ba lô đã trèo tường rào từ phía mặt đường bên hông công ty vào. Tuy nhiên, khi truy tìm kẻ trộm đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thì toàn bộ dấu vết bị đứt đoạn. Kẻ trộm Phạm Đình Hoàng đang thuê chung cư cao cấp Phú Đông và có ô tô để chở vợ con đi du lịch. Ảnh: CA Sau nhiều ngày đêm truy xét, trích xuất camera, các trinh sát đã phát hiện đối tượng điều khiển xe máy biển số 37F1-679… rời khỏi cầu vượt Sóng Thần về chung cư Phú Đông, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương. Qua xác minh, kẻ trộm là Phạm Đình Hoàng (27 tuổi, quê Nghệ An), có gia đình và đang thuê căn hộ tại chung cư cao cấp Phú Đông và có ô tô để chở vợ con đi du lịch. Qua bảy ngày đêm không ngừng nghỉ lần theo dấu vết, thu thập chứng cứ, khi Hoàng cùng vợ con đi du lịch Đà Lạt trở về chung cư thì bị công an bắt giữ. Làm việc với công an, Hoàng cho biết do thiếu tiền tiêu xài và chơi cờ bạc nên tối 16-10-2023, điều khiển xe máy gắn biển số giả đi một vòng, thăm dò các công ty có sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản. Đến rạng sáng hôm sau, Hoàng giấu xe bên lề đường, leo qua hàng rào đột nhập vào trong và dùng xà beng cạy két sắt lấy hơn 170 triệu đồng rồi tẩu thoát về chung cư tại phường An Bình, TP Dĩ An. Ngoài ra, Hoàng cũng thừa nhận là người mà camera ghi lại được đã mặc áo khoác đen, trùm đầu, đeo bao tay đột nhập, lấy trộm hơn 1,2 tỉ đồng tại khu công nghiệp ở thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh).