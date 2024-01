Làm giả hàng trăm giấy đăng ký xe để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Ngày 4/1, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan Anh (SN 1994, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Trần Thị Lan Anh tại công an.

Theo tài liệu điều tra, Trần Thị Lan Anh là nhân viên quản lý của cửa hàng ACB Tín Đạt (một cửa hàng thu mua xe cũ và cho thuê xe trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu). Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách tại cửa hàng, Lan Anh đã làm giả 260 giấy đăng ký xe để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của cửa hàng ACB Tín Đạt.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, ngày 28/12, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi làm việc của đối tượng Lan Anh, Công an phát hiện, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]