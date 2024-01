Kỳ quặc kẻ đột vòm bịt mặt nhưng... không mặc quần

Trước đó, rạng sáng ngày 6/1, gia đình ông V.Đ.L (trú đường Phước Lý 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) phát hiện kẻ gian lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà và lấy đi nhiều vật dụng có giá trị. Các tài sản bị mất cắp gồm 2 Macbook Pro, 1 Ipad, 1 iPhone 12 Pro Max và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã tổ chức điều tra truy xét. Dấu vết để lại hiện trường cho thấy đối tượng đã đột nhập nhà ông V.Đ.L qua ô cửa thông gió để vào trong nhà.

Tang vật liên quan đến vụ trộm bị Cơ quan Công an thu giữ.

Kiểm tra dữ liệu camera khoảng 1h45 cùng ngày, kẻ trộm là một thanh niên đội mũ vải, mặc áo ngắn tay, mang khẩu trang và... không mặc quần. Sau khi lấy số tài sản trên, đối tượng mở cửa nhà và mang số tài sản này đi theo lối vào để tẩu thoát.

Đến 18h, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng nghi vấn là Đặng Minh Phụng (SN 1987, quê huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), hiện ở tại một phòng trọ trên đường Trường Chinh thuộc phường Hòa An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật mà đối tượng đã trộm cắp tại nhà ông V.Đ.L nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Đối tượng Đặng Minh Phụng.

Tại cơ quan điều tra, Phụng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai vừa mới mãn hạn tù về lại địa phương nhưng không có công ăn việc làm nên nảy ra ý định trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Khi chui qua ô thông gió để đột nhập vào nhà ông V.Đ.L, do quần bị vướng nên Phụng cởi bỏ quần rồi mới đột nhập vào trong nhà trong tình trạng... bán khỏa thân.

Bản thân Phụng có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Minh Phụng để tiếp tục điều tra, xử lý.

