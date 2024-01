Khởi tố kẻ tông ngã cô gái rồi kéo xuống ven đường hiếp dâm

Ngày 26-1, cơ quan chức năng cho biết, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Nguyễn Đình Đông bị bắt giữ.

Nạn nhân trong vụ án là chị HTMT (24 tuổi, trú ở Nghệ An). Như PLO đã thông tin, chị T may mắn được Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn) kịp giải cứu khi đang trên đường đưa vợ đến bệnh viện.

Qua điều tra, khoảng 22 giờ 45 ngày 5-1, Đông chạy xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách nối dài (thuộc địa phận xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP Vinh) đã tông vào xe máy của chị T khiến cả hai bên đều bị ngã xuống đường.

Đông đã kéo chị T xuống ven đường nhằm giở trò đồi bại.

Thời điểm này, Đại úy Hà trên đường chở vợ đi bệnh viện phát hiện hai xe máy mang BKS đăng ký ở Hà Tĩnh và Nghệ An nằm ngã bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới kiểm tra để sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn thì nghe tiếng kêu “Anh, chị ơi cứu em với”. Đại úy Hà phát hiện Đông) đang ngồi đè lên chị T.

Ngay lập tức, đại uý Hà xuống ngăn cản, kịp cứu chị T rồi cùng người dân và Công an xã Hưng Hòa bắt được Đông.

Mẹ của nạn nhân viết thư cảm ơn Địa úy Hà và lực lượng công an.

Đại úy Hà được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt và được UBND xã Hưng Hòa tặng giấy khen. Mẹ của chị T đã viết thư cảm ơn Đại úy Hà và lực lượng công an.

