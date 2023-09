Khởi tố đối tượng cố tình chiếm đoạt tiền chuyển nhầm qua tài khoản

Ngày 13/9, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trương Đức Thanh để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, cuối tháng 7/2023, bà V.T.H (SN 1973), trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng thực hiện giao dịch chuyển gần 400 triệu đồng qua ứng dụng của ngân hàng Vietcombank trên điện thoại di động cho bạn hàng nhưng chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác do thao tác bấm nhầm số tài khoản nhận tiền.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, bà H đã đến ngân hàng Vietcombank nhờ hỗ trợ, tra soát thông tin và biết được đã chuyển nhầm cho tài khoản mang tên Trương Đức Thanh. Bà H đã nhiều lần liên lạc với Thanh để xin được nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời, trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Thanh (áo trắng, giữa) khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Mặc dù được lực lượng chức năng yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản chuyển nhầm nhưng Thanh không chấp hành mà chỉ chuyển trả lại cho bà H hai lần với tổng số tiền là 219 triệu đồng, số tiền hơn 170 triệu đồng còn lại Thanh thất hứa, sau đó cắt liên lạc với bà H nhằm chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ sau khi nhận tiền chuyển nhầm, Trương Đức Thanh đã chuyển số tiền trên sang hai tài khoản khác và khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội và không còn tiền để trả cho bà H. Hiện Công an huyện Hữu Lũng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

