Khởi tố đối tượng bôi chất phóng xạ vào... thiết bị đánh bạc bịp

Đối tượng Thuỷ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Thủy có hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất phóng xạ.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm rõ.

Qua đó, xác định khoảng từ tháng 6-2023, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc “bịp”.

Đối tượng lên mạng xã hội tìm và liên hệ được với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc trong đó có “chất I-ốt” kèm theo thiết bị rung cảm biến phóng xạ.

Thủy đã mua “chất I-ốt” (chưa xác định được dung tích) với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Sau đó, đối tượng dùng tăm nhọn để bôi “chất I-ốt” lên một mặt dụng cụ đánh bạc bịp.

Đến khoảng tháng 9-2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng với giá 2 triệu đồng/khách, số con vị còn lại, Thủy cất giấu trong nhà. Ngày 19-12-2023, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ, xác định “chất I-ốt” trên là chất phóng xạ I-125.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]