Khởi tố cô gái dùng dao chém Thượng úy công an phường

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây ít ngày tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự việc một Thượng úy công an phường trong quá trình hỗ trợ gia đình đưa cô gái đi khám bệnh thì bất ngờ bị chính người này dùng hung khí chém vào vào đầu. Sau khi xảy ra sự việc, Thượng úy công an được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, điều trị.

Liên quan đến sự việc trên, vào hôm qua (29/2), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Lê Thu Hồng Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long vụ việc đối tượng Lê Thu Hồng Ngọc (SN 1996, trú tại tổ 1B, khu 9, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) có hành vi dùng dao gây thương tích cho Thượng úy Phạm Đức Hoàng (cán bộ Công an phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, do Lê Thu Hồng Ngọc có biểu hiện tâm lý bất bình thường từ lâu nên bà Trịnh Thị Mai Hồng (SN 1969, mẹ đẻ của Ngọc) đề nghị UBND phường Hồng Hải đưa Ngọc đi chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quang Hanh (Quảng Ninh).

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và đoàn công tác đến hỏi thăm, động viên Thượng úy Phạm Đức Hoàng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Vào khoảng 10h45 ngày 26/2, Trung úy Nguyễn Trung Hiếu và Thượng úy Phạm Đức Hoàng được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cán bộ UBND phường đến gia đình động viên Ngọc đi chữa bệnh. Khi đi đến nơi, Ngọc có thái độ không hợp tác và chạy thẳng vào khu vực bếp lấy một con dao để chống trả. Thấy vậy, Thượng úy Hoàng và Trung úy Hiếu chạy theo để khống chế. Tuy nhiên, khi chạy đến khu vực cửa bếp, Thượng uý Hoàng bất ngờ bị Ngọc chém vào vùng đầu.

Ngay khi xảy ra sự việc, Thượng úy Công an phường Hồng Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Vết thương của Thượng úy Hoàng nằm ở vị trí nguy hiểm và khá sâu, tuy nhiên sau một thời gian được các bác sĩ chữa trị, hiện tại đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]