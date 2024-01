Khởi tố 23 bị can đưa, nhận hối lộ liên quan thủ tục nhà đất ở Thanh Hóa

Sáng 31-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra Lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can đưa, nhận hối lộ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 người còn lại.

Theo Công an Thanh Hóa đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ có nhiều bị can nhất từ trước đến nay mà Công an Thanh Hóa phát hiện.

Tài liệu của Cơ quan ANĐT, khoảng cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn TP Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án Quảng trường biển Sầm Sơn của một tập toàn.

Lợi dụng nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân, một số người đã câu kết với các cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy một khoản tiền chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để làm giấy chứng nhận.

Công an thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các đối tượng liên quan đến hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Chi nhánh VPĐKĐĐ Sầm Sơn. Ảnh: ĐT

Sau khi nhận hồ sơ, tiền của người dân, họ móc nối và đưa tiền cho cán bộ (Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) bằng cách giao trực tiếp, kẹp trong hồ sơ hoặc chuyển khoản.

Ngoài đưa tiền cho cán bộ VPĐKĐĐ, các đối tượng còn phải chi phí cho cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, cán bộ Phòng TM-MT.

Tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà tỷ lệ ăn chia có sự khác nhau. Trong khi đó, nếu người dân không chi tiền sẽ bị gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian thậm chí nhiều lần nộp nhưng không được tiếp nhận hồ sơ, không được hướng dẫn cụ thể.

Công an Thanh Hóa nhận định, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài đã làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh về thành phố biển Sầm Sơn và khiến dư luận bức xúc.

Công an khởi tố, khám xét nơi làm việc của Cục thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương. Ảnh: ĐT

Xác định đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, để lại hậu quả rất nặng nề, Phòng ANĐT-Công an Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của những người liên quan.

Cơ quan ANĐT-Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hải Đăng, Vũ Văn Quang đều là cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Sầm Sơn. Cao Thị Thùy Dung cán bộ VPĐKĐĐ tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Thị Hoa cán bộ Cục thuế khu vực TP Sầm Sơn - Quảng Xương, Lê Thanh Bình, nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương và Trương Thị Hồng là cán bộ địa chính phường Quảng Thọ.

Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 16 đối tượng còn lại về hành vi nhận hối lộ. Công an Thanh Hóa xác định, trong số 23 đối tượng bị khởi tố có 8 đối tượng có hành vi nhận hối lộ và 15 đối tượng có hành vi đưa hối lộ.

Với 5 cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ Sầm Sơn gồm Lê Hải Đăng, Vũ Văn Quang, Lê Thị Oanh, Trần Thị Xuân và Phạm Thị Trang thì công an xác định họ đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận, nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi đưa, nhận hối lộ của các đối tượng. Ảnh: ĐT

Để làm nhanh hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ, 5 người này này đã liên hệ, thỏa thuận và chuyển tiền cho Trịnh Thị Hoa, cán bộ thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương và Cao Thị Thùy Dung, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để đưa các đối tượng trên ra xử lý nghiêm theo quy định.

