Khoá cửa giữ trái phép trên 20 ngư phủ theo “lệnh” của một phụ nữ

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Bình An phát hiện Có và Tường đang giữ trên 20 ngư phủ tại nơi ở nên đã tiến hành mời Có và Tường về cơ quan Công an làm việc.

Hai đối tượng Có và Tường.

Tại cơ quan Công an, Có và Tường khai nhận, việc giữ những người ngư phủ nêu trên là do một người phụ nữ tên B. giao cho Có và Tường quản lý, mục đích không cho ngư phủ ra ngoài. Hàng ngày, Có và Tường thay phiên nhau trông coi và khóa cửa nhà. Nếu ngư phủ trong nhà muốn đi đâu, làm gì thì Có phải điện thoại báo cho bà B., để bà B. xem xét giải quyết. Mọi hoạt động của ngư phủ đều được giám sát bởi Có và Tường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]