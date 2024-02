Khen thưởng lực lượng truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Sáng ngày 8-2, Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến huyện Đức Trọng để trao quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở huyện này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Công an huyện Đức Trọng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể là Công an huyện Đức Trọng và Phòng CSHS Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng tặng giấy khen cho Đội CSHS, Công an thị trấn Liên Nghĩa - Công an huyện Đức Trọng và 4 cá nhân đội CSHS, đội CSGT.

4 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng khen thưởng

Trước đó, chiều 7-2, Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã cướp hơn 3 tỷ của một ngân hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Chỉ 10 giờ sau khi gây ra vụ cướp táo tợn này, Nguyễn Thành Trung đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ ở tỉnh Bình Thuận.

Theo điều tra, thời gian gần đây, do buôn bán bất động sản thua lỗ nên Nguyễn Thành Trung nợ tiền của nhiều người.

Quá túng quẫn, Nguyễn Thành Trung đã mang theo súng đi cướp ngân hàng và dự định sẽ tìm đường trốn sang Campuchia.

Quá trình bỏ trốn, Trung liên tục thay đổi quần áo, giày dép và mũ bảo hiểm.

Kẻ cướp ngân hàng ngay trước thềm năm mới đã bị bắt sau khoảng 10 giờ ôm ba lô tiền bỏ chạy.

Ngoài đổi từ xe Dream lúc cướp ngân hàng sang xe AirBlade, Trung còn chọn những con đường không có camera an ninh để tránh sự theo dõi của tổ truy bắt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá việc công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp liều lĩnh, thu hồi đầy đủ tài sản đã góp phần giữ gìn ANTT, giúp người dân yên tâm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhờ nắm chắc địa bàn nên khi xảy ra vụ việc, công an huyện Đức Trọng đã xác định chính xác kẻ gây án để có kế hoạch truy bắt hiệu quả nhất.

Một lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc nhanh chóng xác định được chân dung đối tượng gây án là nhờ quá trình sàng lọc các đối tượng “nổi” xuất hiện ở địa phương, nắm chắc địa bàn. Chính vì vậy khi vụ án xảy ra, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng, có phương án vây bắt hiệu quả, an toàn.

