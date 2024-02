Kẻ trốn truy nã nguy hiểm ra đầu thú sau 9 năm lẩn trốn

Ngày 5-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 2-2, Lê Xuân Phúc (SN 1983; ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú. Phúc là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Xuân Phúc, đối tượng trốn truy nã, đã ra cơ quan công an đầu thú sau 9 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 19-10-2014, đơn vị này đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Hoài (SN 1985; ngụ xã Hợp Yến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ tại chỗ 541,7 gam ma tuý đá.

Đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn Hoài và Lê Xuân Phúc đã câu kết với nhau mang ma tuý từ Trung Quốc về Thanh Hóa tiêu thụ. Sau khi Nguyễn Văn Hoài bị bắt, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã với Phúc.

Trong thời gian lẩn trốn bên Trung Quốc, Lê Xuân Phúc đã đổi tên thành Lê Xuân Tuấn và làm nghề sản xuất đồ gia dụng tại đây. Trong quá trình lẩn trốn biết bản thân bị cơ quan công an truy nã, phải lẩn trốn, sống chui lủi, Phúc không dám liên lạc với vợ con và mẹ già ở quê.

Sau 9 năm lẩn trốn nơi đất khách quê người, ngày 2-2-2024 Phúc trở về nước và được lực lượng công an, chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền vận động nên đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Phúc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý để xử lý theo quy định của pháp luật.

