Kẻ trộm tiền tỷ bí ẩn sa lưới

Lần theo dấu vết tội phạm

Từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Thời gian gây án thường xảy ra từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Thủ đoạn thực hiện, đối tượng chuẩn bị sẵn kìm cắt, tua vít, kéo... đi từ phía sau hoặc bên hông nhà người dân cắt hàng rào kẽm B40, rồi xoắn lại thành hình lò xo để tạo lối vào và đường tẩu thoát. Sau đó, đối tượng cắt bẻ khoen cửa sau, cửa chính hoặc cắt song sắt cửa sổ đột nhập vào bên trong nhà cạy khóa tủ, trộm tiền, vàng, kim cương, hột xoàn...

Khi phát hiện két sắt, đối tượng sử dụng xà beng, tua vít mang theo cạy phá lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Đáng lưu ý, đối tượng không dùng điện thoại di động, xe máy. Đối tượng thường nhắm vào các căn nhà giàu có hoặc cửa hàng vật liêu xây dựng, phân bón, tiếp giáp với đường mương nước hoặc bờ suối để ra tay. Từ đó gây cho người dân tâm lý bất an, lo lắng.

Sơn chỉ hiện trường gây án

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Trảng Bàng đã nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp điều tra, truy tìm dấu vết của đối tượng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định chuyển giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án; Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó Trưởng ban thường trực chuyên án.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Phong: Trong thời gian tập trung thu thập thông tin, Ban chuyên án xác định, đối tượng thường đeo găng tay, bịt khẩu trang và đội nón che kín mặt khi gây án, gây khó khăn cho công tác thu thập dấu vết. Trong khi các trinh sát đang căng mình truy tìm dấu vết thì các vụ trộm khác liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Do vậy, Ban chuyên án càng thêm nóng lòng, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Ban chuyên án đánh giá, phương thức, thủ đoạn và thời gian hoạt động các vụ trộm tương đối giống nhau, khả năng do cùng một đối tượng gây ra. Đối tượng hoạt động lưu động, chuyên nghiệp, có sự móc nối với đối tượng tại địa phương nơi gây án làm thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường, Ban chuyên án nhận thấy, thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, thường gây án xong, đối tượng tẩu thoát ra theo con đường cũ. Thủ phạm tỏ ra rất tinh quái, nhiều kinh nghiệm đột nhập nhà, biết chỗ nào là điểm yếu và luôn đeo găng tay che dấu vết. Đáng lưu ý, khi rời khỏi hiện trường thì đối tượng tìm đủ mọi cách né tránh camera an ninh của nhà dân. Một số camera chỉ ghi lại được hình ảnh không rõ nét hoặc nhận dạng... Do vậy, các trinh sát hình sự và điều tra viên đã phải ngày đêm rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho biết: Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 3/2023, trên địa bàn các tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập với thủ đoạn tương tự. Quá trình điều tra truy xét, Ban chuyên án được sự hỗ trợ của Công an các tỉnh miền Tây, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước... để rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, danh tính về thủ phạm vẫn là ẩn số đối với lực lượng phá án, có lúc vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc nhưng với quyết tâm phá án cao nên động viên đồng đội không nản lòng tiếp tục, kiên trì thu thập dấu vết từ những manh mối nhỏ nhất.

Manh mối từ vụ án cách đây 12 năm

Quá trình họp ban chuyên án, Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Từ những manh mối của hiện trường để lại, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng cho thấy, giống vụ trộm xảy ra ở thị xã Trảng Bàng cách đây 12 năm. Khi đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt một đối tượng trộm cắp tài sản. Trong lúc lấy lời khai, kẻ trộm năm đó khai nhận, sai lầm của mình là từng đi chung với người nhà nạn nhân để trộm và sử dụng điện thoại của nạn nhân.

Từ manh mối đó, Ban chuyên án đã tiến hành khoanh vùng, rà soát hàng chục đối tượng nghi vấn. Các trinh sát làm việc không kể ngày đêm, kiểm tra lại tình tiết các vụ án đã xảy ra. Quá trình truy tìm dấu vết, các điều tra viên đã thu được dấu chân tại hiện trường. Qua đó, xác định đối tượng gây án cao khoảng 1,6m... có nhiều điểm tương đồng với các vụ án từng xảy ra trước đó. Ráp mối các thông tin thu thập được, Ban chuyên án nghi vấn đối tượng vụ án là Nguyễn Thanh Sơn (tức “Tý Em”, sinh năm 1977, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu). Đối tượng này có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù năm 2014, Sơn bỏ địa phương sinh sống tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát biết được, vào năm 2022, Sơn về sinh sống tại khu phố Thanh Hà. Sơn không có nghề nghiệp ổn định và bất minh về thời gian. Sơn không tiếp xúc hay kết thân với bất kỳ ai trên địa bàn. Sơn có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản như: Xây biệt thự, sử dụng xe ô tô... Đặc biệt, từ giữa tháng 10/2023, Sơn thường xuyên chở vợ sang casino ở Campuchia để đánh bạc. Khi Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp Công an huyện Gò Dầu sàng lọc các đối tượng nghi vấn thì đối tượng tỏ ra cảnh giác, ngưng hoạt động, thường xuyên ở nhà, thậm chí còn cạo đầu cúng bái, thể hiện mình đã “rửa tay gác kiếm”, khiến cho Ban chuyên án không thu thập được thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng...

Đối tượng Sơn và Thanh bị bắt giữ.

Cất vó…

Sau nhiều ngày đêm bố trí lực lượng, đeo bám, trinh sát xác định Sơn không có mặt tại nhà ở khu phố Thanh Hà, mà thuê căn nhà ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Sơn thường xuyên thay đổi chỗ thuê nhà nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Vào 15 giờ hằng ngày, Sơn thường điều khiển xe mô tô rước một đối tượng lạ mặt về thị xã Trảng Bàng và quay về nhà thuê tại TP Hồ Chí Minh lúc 4 giờ sáng hôm sau. Với tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định, Sơn chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm ở thị xã Trảng Bàng. Do Sơn từng có tiền án nên đối tượng rất ngoan cố, khó đấu tranh. Do vậy, Ban chuyên án quyết định bắt quả tang Sơn cùng tang vật.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho biết: Ban chuyên án nhận định, theo quy luật, đối tượng tiêu xài hết tiền sẽ tiếp tục gây án. Lúc 15 giờ ngày 20/11/2023, các trinh sát phát hiện, Sơn điều khiển xe mô tô từ căn nhà thuê tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) đến khu vực ngã 4 Quán Đôi, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) rước thêm một đối tượng về thị xã Trảng Bàng. Ngay trong đêm, tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng), xảy ra vụ trộm với phương thức, thủ đoạn gây án giống của Sơn.

Tang vật của vụ án.

Xác định thời điểm chín muồi, Đại tá Lý Hồng Sinh, Trưởng ban Chuyên án quyết định phá án. Khi đó, lực lượng trinh sát được chia thành 3 tổ công tác, lựa chọn thời điểm thuận lợi bắt giữ Sơn. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ Sơn gặp phải khó khăn, vì đối tượng thuê căn nhà có 2 lớp khóa (khóa cổng ngoài và cửa trong), phía sau nhà thông với con hẻm nhỏ. Nhưng sự “cáo già” của Sơn không qua được sự kiên trì và bản lĩnh của các trinh sát giàu kinh nghiệm.

Đến 10 giờ ngày 21/11/2023, các tổ công tác phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Trảng Bàng và Công an TP Hồ Chí Minh đột kích căn nhà số 10/10B, thuộc ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, bắt giữ Sơn khi đối tượng đang nằm trên giường. Qua khám xét, Công an thu vàng, tiền là tang vật vụ trộm vào đêm 20/11/2023. Lúc này, Sơn còn quanh co và chỉ khai một mình gây án. Tuy nhiên, bằng các lập luận sắc bén, các trinh sát buộc Sơn phải khai nhận thêm đồng bọn là Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm 1983, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu). Đối tượng này từng đi tù cùng với Sơn ở Trại giam Cây Cầy. Khoảng 17 giờ ngày 22/11/2023, các trinh sát đã bắt giữ được Thanh khi đang lẩn trốn tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành.

Quá trình đấu tranh đến nay, Sơn và Thanh khai nhận, đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm đột nhập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, lấy trộm tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng và thực hiện thêm 2 vụ trộm khác tại TP Hồ Chí Minh...

Bọn chúng thừa nhận: Mặc dù tính toán tỉ mỉ, chọn địa điểm kỹ càng để gây án; đặc biệt, thời gian chở Thanh gây án, Sơn không cho đồng bọn biết rõ trộm nhà nào, địa chỉ ở đâu, phòng trường hợp khi bị bắt, Thanh sẽ không biết địa chỉ để khai nhận mình, tuy nhiên, mọi thủ đoạn gian manh của đối tượng vẫn không thoát được “lưới trời”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]