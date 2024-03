Kẻ trộm có sở thích kỳ quặc ở vùng ven TP.HCM

Hơn 10 vụ trộm cắp, hiếp dâm Sau khi bắt giữ Tuấn, công an xác định Tuấn đã thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm cắp, hiếp dâm trên địa bàn. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi xác định có tám vụ việc Tuấn có hành vi dùng điện thoại quay, chụp ảnh lén cảnh bé gái, phụ nữ đang tắm không có dấu hiệu tội phạm. Còn bốn vụ được Công an huyện Củ Chi khởi tố để điều tra về tội trộm cắp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, dâm ô người dưới 16 tuổi và hiếp dâm.