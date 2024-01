Kẻ giết người trốn truy nã 11 năm vẫn không thoát “lưới trời”

Giết người xong vẫn ung dung lên tầng chơi ma túy

Cụ thể, sáng ngày 31/3/2012, một người dân khi đi ngang qua khu vực khe hố rác tiếp giáp lề đường quốc lộ 279 tại dốc Thái Đỉnh (thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đã nhìn thấy một khoảnh đất bị cháy đen ngay bên lề đường. Thấy bất thường, người này tiến lại gần để quan sát cho rõ thì tá hỏa khi phát hiện ra một thi thể bị cháy nham nhở, đen thui.

Tên sát nhân Vũ Văn Thắng bị bắt sau 11 năm trốn nã

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, một thi thể bị đốt cháy đen trong tư thế nằm nghiêng trái co quắp trong hố đất dài, xung quanh có nhiều cây cỏ dại. Thi thể nạn nhân đã bị đốt cháy hầu hết phần quần áo bao bọc ngoài, sát lưng nạn nhân có một mảnh vải cháy dở, trong đó có mảnh vải chăn cháy dở màu hồng nhạt, hoa văn màu hồng, hình tròn xoáy ốc, có chữ “Sông Hồng”.

Qua khám nghiệm, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện trên tử thi có một số vết thương ở vùng đầu và lưng. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định sơ bộ: Nạn nhân là nam giới, trên 25 tuổi, chết trước khi bị cháy do vết thương sọ não hở, hung khí gây án là vật sắc, chắc, nặng có lưỡi dài trên 16cm. Nơi phát hiện xác nạn nhân không phải là hiện trường chính của vụ án, nạn nhân bị giết ở nơi khác sau đó thi thể được quấn bằng vải chăn “Sông Hồng”, lồng trong bao dứa màu xanh vàng rồi vận chuyển đến hố đất bãi rác đốt phi tang. Những vật chứng trên nhiều khả năng lấy tại nơi xảy ra vụ án

Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay lập tức. Tuy nhiên toàn bộ cơ thể bị đốt cháy và biến dạng, khuôn mặt và các chi bị cháy đen không thể nhận dạng được nên việc xác định nguyên nhân của vụ án cũng như việc truy tìm hung thủ của cơ quan điều tra đã gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và thông báo, truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khoảng vài ngày sau, chị Hà Thị Thu Tr. (sinh năm 1986), ở tổ 12, khu 2, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đến cơ quan công an trình báo về việc anh trai mình là anh Hà Văn Tr. (sinh năm 1978), công nhân của Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đi khỏi nhà bằng xe máy từ tối ngày 27/3 đến ngày 1/4 không thấy về nhà. Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc với anh Tr. nhưng vô vọng.

Gương mặt của kẻ sát nhân

Theo đó, chị Tr. cũng cung cấp thêm với cơ quan công an là thời gian gần đây anh trai thường xuyên tụ tập chơi bời và có biểu hiện của việc sử dụng ma túy. Anh Tr. Thường lui tới nhà của một người đàn ông Vũ Văn Thắng ở tổ 2B, khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Có thể nói, đây là nguồn tin cực kỳ quan trọng để cơ quan công an mở hướng điều tra. “Nghi can” số 1 trong vụ mất tích bí ẩn của anh Tr. chính là Vũ Văn Thắng; nhưng khi đến nơi thì cửa nhà Thắng đã bị khóa. Lúc này, cơ quan CSĐT đã yêu cầu vợ của Thắng là chị Vũ Thị Gi. (sinh năm 1974), ở tổ 2, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh đến mở cửa. Qua khai thác, chị Gi. cho biết Thắng nghiện ma túy nặng, thường cùng nhiều “anh em, chiến hữu” tụ tập tại nhà mình để “chơi đồ”. Mỗi lần phê pha, Thắng thường giở thói vũ phu, đánh đập vợ nên chị Gi. đã phải về nhà bố mẹ đẻ tạm lánh, chỉ khi có việc gì chị Gi. mới ghé qua nhà chồng.

Tại ngôi nhà của Thắng, các trinh sát phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là vết máu bắn ở tường và nền nhà tầng 1, vết máu ở trong nhà vệ sinh tầng 1, con dao Thái Lan ở bếp vẫn còn dính một chút máu đã khô ở thân dao và chuôi dao. Ngoài ra, vợ Thắng cũng thừa nhận trong nhà có nhiều xáo trộn.

Tiến hành thu thập 2 mẫu gen, một là của bố anh Tr., và thu thập mẫu gen của tử thi bị đốt cháy tại khe hố rác, hai là mẫu máu trên chuôi và thân con dao được thu giữ trong bếp nhà Thắng chuyển tới Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để giám định, so sánh. Kết quả giám định nhanh chóng được hồi đáp cho thấy mẫu gen của tử thi bị đốt cháy và mẫu gen của bố anh Tr. đều là một. Mẫu gen được lấy từ mẫu máu trên con dao Thái Lan và mẫu gen của tử thi bị đốt cháy là một. Cơ quan CSĐT xác định tử thi bị đốt cháy chính xác là anh Hà Văn Tr.

Dựa vào những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố Vũ Văn Thắng về hành vi giết người và ra lệnh truy nã đặc biệt. Đồng thời thành lập một tổ công tác đặc biệt để truy bắt đối tượng Vũ Văn Thắng. Ngày 21/4, tại khu vực vào nhà nghỉ 555 thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, khi bị Công an phát hiện truy bắt, Thắng đã nổ súng chống lại rồi lấy một chiếc xe máy tẩu thoát.

Vốn là một con nghiện nặng, cộng thêm 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và từng vượt biên bỏ trốn nên Thắng có thừa kinh nghiệm để đối phó với Công an. Không những thế, Vũ Văn Thắng luôn găm theo mình một khẩu súng, chỉ cần có “biến” là đối tượng sẵn sàng chống trả để thoát thân.

Với sự “cáo già” của mình, Vũ Văn Thắng thoắt ẩn thoắt hiện, liên tục thay đổi phương tiện cũng như địa điểm lẩn trốn nên đã gây không ít khó khăn cho các trinh sát trong quá trình truy bắt. Sau nhiều lần bủa vây các trinh sát vẫn chưa thể tìm thấy hung thủ.

Tiếp tục gây án nơi xứ người

Trong lúc vụ án rơi vào bế tắc thì người tình của Thắng là Đào Thị Lan Anh (sinh năm 1986), ở tổ 6, khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Lan Anh vừa trốn người tình từ Trung Quốc trở về. Trong vụ án “Giết người, đốt xác phi tang” này, Lan Anh chính là người chứng kiến và phải “đồng hành” với Thắng từ đầu đến cuối.

Tính tới thời điểm Thắng gây án, Lan Anh và Thắng đã có mối quan hệ ngoài luồng từ trước đó khá lâu. Lan Anh, Thắng và một số “chiến hữu” khác thường tụ tập tại nhà Thắng để chơi ma túy. Thế nên, buổi tối định mệnh người tình giết anh Tr. Lan Anh là người ở đó và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Với tội ác man rợ mà mình gây ra, Thắng đã phải nhận mức án tử hình

Cụ thể, tối ngày 31/3, dù biết anh Tr. đến nhà Thắng chơi nhưng do sử dụng ma túy quá nhiều dẫn đến cơ thể mệt mỏi nên Lan Anh đã lên phòng và đi ngủ trước. Một lát sau Lan Anh nghe thấy tiếng Thắng và anh Tr. to tiếng chửi nhau nhưng cũng không bận tâm nhiều vì đây cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Lan Anh nghe tiếng anh Tr. hét lên thất thanh nên đã vội vàng chạy xuống tầng 1 thì bàng hoàng phát hiện anh Tr. nằm bất động cạnh vũng máu. Bên cạnh đó là Thắng vẫn lăm lăm cầm con dao Thái Lan dính máu.

Chưa hết bàng hoàng thì Lan Anh thấy Thắng kéo xác anh Tr. vào nhà vệ sinh tầng 1 rồi rửa tay, thay quần áo và đóng cửa nhà vệ sinh. Tiếp sau đó, Thắng ung dung lên tầng 2 và tiếp tục sử dụng ma túy. Sau đó, Thắng vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Phải đến 2 ngày sau, đợi tới khi trời tối Thắng mới lấy vỏ chăn ở trên giường quấn xác anh Tr. lại. Tiếp theo, Thắng cắt dây điện trong nhà để buộc xác anh Tr. ở yên sau rồi cùng với người tình chở thi thể nạn nhân ra khu vực hố rác vắng vẻ và châm lửa đốt xác.

Sau khi thực hiện hành vi máu lạnh, Thắng đã lên kế hoạch cùng người tình vượt biên bỏ trốn sang Trung Quốc. Tại nơi đất khách quê người, Thắng và Lan Anh trốn vào một nông trường nằm sâu trong rừng thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trốn ở đây được vài ngày thì hết tiền, Thắng và Lan Anh bàn nhau đi ăn trộm và cướp của những người dân Trung Quốc sống và buôn bán gần nông trường để lấy tiền trang trải và mua ma túy.

Đồng ý bỏ trốn sang Trung Quốc cùng người tình nhưng ở nơi đất khách quê người Lan Anh vẫn thường xuyên bị Thắng bạo hành bởi cảnh đói cơm và “đói ma túy”. Đã từng chứng kiến Thắng lạnh lùng giết anh Tr. rồi lại lạnh lùng đốt xác phi tang nạn nhân nên Lan Anh luôn bị ám ảnh. Hơn nữa, Lan Anh lại là người duy nhất chứng kiến toàn bộ cái chết của anh Tr. nên chị ta lo sợ đến một ngày mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Từ đây, Lan Anh bắt đầu nung nấu ý định trốn về nước. Chờ thời cơ Thắng đi ra ngoài, Lan Anh đã vượt rừng, đi nhờ xe và trốn về Việt Nam sau đó ra cơ quan Công an đầu thú.

Theo điều tra của cơ quan Công an, sau khi sát hại anh Tr., Thắng đã gọi điện cho anh ruột của mình là Vũ Đức Thành (sinh năm 1959), ở thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh kể về việc đã giết anh Tr. Sau đó Thắng nhờ anh trai đến nhà mình để lau chùi, dọn dẹp vết máu trên nền nhà và thay toàn bộ dây điện mới để xóa dấu vết. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đức Thành, khởi tố Đào Thị Lan Anh và Vũ Đức Thành về hành vi che giấu tội phạm. Căn cứ vào lời khai của đối tượng Đào Thị Lan Anh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn sang Công an tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo về việc đối tượng Vũ Văn Thắng đang bị Công an Việt Nam truy nã về hành vi giết người và đề nghị phía Công an Trung Quốc phối hợp bắt giữ.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tỉnh Lạng Sơn đấu tranh thành công chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Văn Thắng sau 11 năm lẩn trốn.

Cụ thể, sau một thời gian dài tổ chức xác minh, truy bắt, ngày 21/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vũ Văn Thắng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Trung (thuộc tỉnh Lạng Sơn) nên đã cử tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn tổ chức mật phục. Đến chiều ngày 22/8, tổ công tác đã bắt giữ thành công Vũ Văn Thắng tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với tội ác man rợ mà Thắng đã gây ra cùng hành vi chống người thi hành công vụ, vừa qua kẻ thủ ác này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.

