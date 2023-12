Kẻ đứng sau ‘tiệc thác loạn’ trong quán karaoke Anh Quân

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 20-12, tại quán karaoke Anh Quân (thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn), Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma tuý - Công an quận Đồ Sơn bắt quả tang ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại bàn gồm 0,88g Ketamine; 1 đĩa sứ; 1 thẻ nhựa; 2 tờ tiền polyme 10.000đ cuộn tròn; 2 túi zip; 5 điện thoại di động.

Đối tượng Thắng

Bước đầu, Cơ quan CSĐT - Công an quận đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Hoàn (SN 1993, quê quán Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 21-12, Cơ quan CSĐT – Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an xác định vụ án trên có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng lưu trú ở nhiều địa bàn khác nhau: Tuyên Quang, Hà Giang, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng…Các đối tượng có sự chuẩn bị, bàn bạc, kỹ lưỡng.

Công an quận Đồ Sơn đã xác lập chuyên án truy xét, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguồn gốc số ma túy và đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đến ngày 28-12, Ban chuyên án đã làm rõ và bắt giữ đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý là Trần Doãn Thắng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

