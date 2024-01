Kẻ cướp xe thều thào với CSGT "chạy mệt rồi, em không chạy nữa"

Tinh ý nhận ra kẻ cướp xe taxi Ngày 7-12-2023, Đại uý Lương Quang Hải, cán bộ Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, Công an TP.HCM, từ trụ sở Đội di chuyển ra đường Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Đến 22 giờ 20 cùng ngày, Đại uý Hải chứng kiến xe taxi đụng vào sau xe khách. Lúc này, Đại uý Hải nghĩ chỉ là vụ tai nạn giao thông. Nhưng khi quan sát tài xế taxi, Đại uý Hải tinh ý nhận thấy có nhiều biểu hiện lạ, không bình tĩnh, không phải là người có nghề lái taxi, người lúc nào cũng rung rung hai đùi nên áp sát và khống chế. “Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông đi nhờ xe máy người đi đường chở tới và báo taxi này là của ông ấy và vừa bị cướp khi ông đang dừng xe ăn hủ tiếu” - Đại uý Hải nhớ lại. Đại úy Hải bắt kẻ cướp taxi tại Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: CA Cũng theo Đại uý Hải, khi khống chế, đối tượng có biểu hiện giống ngáo đá nên đã nhanh chóng thông báo về Ban chỉ huy đội để liên hệ Công an phường Bến Nghé, quận 1 đến hỗ trợ. Tại trụ sở công an, đối tượng liên tục la hét, xin lỗi vì đã đi cướp xe và không khai báo họ tên. “Người này khai nhà sát trụ sở Báo Pháp luật TP.HCM tại phường 4, quận Tân Bình nhưng chúng tôi xác minh thì không có trường hợp này. Sau đó, tiếp tục khai là Việt kiều về và bị mất giấy tờ” - Đại uý Hải nói tiếp. Hiện vụ việc đang được Công an quận 1 tiếp tục xử lý theo quy định.