Kẻ cướp ngân hàng 46 triệu đồng khai do thua lỗ, cuối năm túng quẫn

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra Đinh Khương Linh (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Linh đã bị bắt giữ sau ba ngày gây án vụ dùng dao đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tài sản tại phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Hình ảnh Linh bỏ chạy sau khi cướp ngân hàng.

Theo Công an Nghệ An, sau một đêm bị bắt giữ, Linh vẫn quanh co không chịu nhận tội, không khai nhận hành vi. Bằng ý chí, quyết tâm cao và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng các chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, đến 5 giờ 30 sáng 4-2, Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Linh khai, bản thân do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ.

Hiện công an đã thu giữ các vật chứng liên quan vụ án gồm: 01 xe mô tô Yamaha Sirius mang BKS: 37B3- 133.83, màu đen (là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội), bộ quần áo Linh mặc lúc gây án và một số tang vật khác.

Video hành vi của Linh.

Như đã đưa tin, chiều 1-2, tại Phòng giao dịch một ngân hàng Chi nhánh Cửa Lò có người đàn ông bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng Giao dịch sử dụng hung khí (dao nhọn và 01 vật nghi là lựu đạn) đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, người này nhanh chóng bỏ trốn về hướng TP Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa các lực lượng để điều tra, phân công Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an Nghệ An làm Trưởng ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo Công an TP Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất.

Đinh Khương Linh bị bắt.

Nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất, không quản ngày, đêm, chỉ sau chưa đầy 48 giờ xảy ra vụ cướp, công an đã chốt chặn, bắt giữ được Linh.

Trước đó, ngày 14-11-2023, do đầu tư trên mạng thua lỗ, quá quẫn bách, Nguyễn Tuấn Anh (Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xông vào điểm giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò để cướp tiền.

Nhân viên và bảo vệ đã tri hô nên vụ cướp không thành. Anh bị bắt sau đó rồi nhanh chóng bị truy tố, đưa ra tòa xét xử, tuyên án sơ thẩm 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]