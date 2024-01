Hung thủ bắn chết người ở Vĩnh Long đã tự sát ở Nghĩa trang TP Biên Hòa

Vào lúc 11h20 ngày 25/1, người dân nghe khoảng 3,4 tiếng súng nổ tại ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nên đi đến kiểm tra thì phát hiện 3 người bị thương, gồm: Hồ Bình Đẳng (SN 1984); Hồ Ngọc Cẩn (SN 1965), Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1964, cùng ngụ ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít; vợ ông Hồ Ngọc Cẩn). Bà Nguyễn Thị Kim Huê đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sự việc được người dân trình báo đến cơ quan Công an.

Phạm Quốc Huy được xác định đã tự sát.

Bước đầu xác định nguyên nhân do Phạm Quốc Huy (SN 1974, ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có mâu thuẫn tiền bạc với Hồ Bỉnh Đẳng (SN 1984, ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít) nên Huy đến nhà Đẳng để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, Cẩn và Huệ (là bà con của Đẳng) ra can ngăn thì dẫn đến việc cả Đẳng, Cần và Huệ bị Huy bắn gây thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, Huy rời khỏi hiện trường bằng xe máy BKS 74F5-7748.

Chiếc xe máy Huy dùng để rời khỏi hiện trường khi gây án.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ truy xét nóng đối tượng gây án. Công an các đơn vị, địa phương ra quân, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, các khu vực nghi đối tượng có thể lần trốn. Xác định không thể trốn thoát trước sự truy xét gắt gao của cơ quan Công an nên đối tượng đã tự sát.

Sáng 26/1, Phạm Quốc Huy được phát hiện đã tử vong tại khuôn viên Nghĩa trang TP Biên Hoà (phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Trên đầu đối tượng có vết thương, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn.

Chiếc xe máy BKS 74F5-7748 mà Huy điều khiển rời khỏi hiện trường được đối tượng gửi tại bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long.

