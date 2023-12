"Hotgirl" Hà Nội bị bắt về tội Môi giới mại dâm

Ngày 26/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Bảo Nhi (SN 2000; trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào hồi 20h30 ngày 18/12, Tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn xã An Khánh. Quá trình kiểm tra xác định phòng 302 có 1 khách nam và 1 khách nữ có hành vi mua bán dâm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã làm rõ Lưu Bảo Nhi là đối tượng có hành vi môi giới mại dâm cho đôi nam nữ trên. Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Lưu Bảo Nhi tại cơ quan công an.(Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.Hà Nội, trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang tiến hành điều tra, xác minh đơn tố giác Nguyễn Thị Liễu (SN 1991, HKTT: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình; nhân viên Công ty Kang Long) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo, Liễu có hành vi chiếm đoạt khoảng 99,19 triệu đồng của công ty Kang Long. Quá trình xác minh, Nguyễn Thị Liễu vắng mặt tại nơi cư trú, hiện chưa xác định được chỗ ở hay nơi làm việc của Liễu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Đống Đa quyết định truy tìm đối tượng trên.Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (SĐT: 0972662097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

