Hô biến cục đá dởm thành “đá hủy diệt kim loại” để bán giá 2,1 tỷ đồng

Các đối tượng Võ Quang Trực, Nguyễn Công Hậu (SN 2000) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1974), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1940) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trịnh Thị Chi (SN 1979) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai cục đá dởm được Công an thu giữ tại nhà Trực.

Đầu tháng 11/2023, ông P.T.N ngụ tại TP Hà Nội được Nguyễn Thị Tuyết Lan đưa đến nhà thuê của Võ Quang Trực hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại. Khi vào nhà Trực, ông N được Trực giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiệp là mẹ và Trần Thị Hạnh là em gái nhưng đều là giả. Tại đây Trực giới thiệu với ông N là cục đá màu đen nặng 7 kg có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình có trị giá 306 tỷ đồng.

Sau đó Trực đem cục đá đặt lên trên bàn thờ và lấy 01 đoạn sắt phi 16, dài khoảng 25 cm đưa cho ông N để ông N tự tay đặt thanh sắt bên cạnh cục đá. Trong thời gian 7 đến 10 phút, lợi dụng lúc ông N không để ý, Trực đã đánh tráo bằng cách thay thanh sắt giả làm bằng thạch cao mà Trực đã chuẩn bị trước đó đặt vào cục đá rồi kêu ông N lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra. Ông N kiểm tra thì thấy thanh sắt đã bị giảm trọng lượng và có thể bẻ gãy bằng tay.

Đến trưa 24/12/2023, ông N cùng vợ là bà M từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh gặp Trực để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá. Sáng 25/12/2023, Trực hẹn gặp vợ chồng ông N và Nguyễn Thị Tuyết Lan ra quán cà phê ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để thống nhất là Trực sẽ bán cục đá cho ông N với giá 2,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Tuyết Lan đã thoả thuận với ông N chuẩn bị số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và Lan góp thêm số tiền hơn 440 triệu đồng mang đến nhà của Trực thuê ven quốc lộ 20 để mua viên đá.

Trực bị bắt giữ, đưa về cơ quan Công an.

Thực hiện xong việc mua bán, Trực dùng khăn quấn cục đá và đưa cục đá vào két sắt khoá lại cẩn thận rồi gọi xe ô tô đến để chở vợ chồng ông N và cục “đá quý” ra Hà Nội. Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N, Võ Quang Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng, Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng, Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long (hiện đang bỏ trốn) số tiền 84,5 triệu đồng, Đào Văn Lắm (đang bỏ trốn) số tiền 90 triệu đồng. Số tiền còn lại Võ Quang Trực giữ. Sau đó, Trực đã đưa cho “vợ” là Trịnh Thị Chi số tiền 164.triệu đồng.

Khi đang trên đường đi về Hà Nội thì vợ chồng ông N phát hiện bị lừa đảo nên đã báo Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra. Công an đã bắt giữa các đối tượng, thu hồi ngay gần 1 tỷ đồng nhóm này chiếm đoạt của ông N. Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này Võ Quang Trực và Nguyễn Thị Tuyết Lan được xác định là vai trò chủ mưu cầm đầu. Các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch lừa đảo vợ chồng ông N và bà M để chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an xác định, Võ Quang Trực đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 10 năm tù giam. Nguyễn Thị Tuyết Lan cũng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND Kiên Giang xử phạt 7 năm tù giam.

