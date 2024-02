Hé lộ nguyên nhân gã thanh niên phá hàng loạt cửa kính xe ô tô lúc rạng sáng

Thông tin cho PV, đại diện Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra hàng loạt vụ cậy, phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 27/2/2024, Công an huyện Khoái Châu nhận được đơn trình báo của anh Phạm Ngọc T. (SN 1979, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu), về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô trộm cắp 2 chiếc ví da bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, khoảng 2 triệu đồng tiền mặt cùng 1 con dấu của công ty.

Cùng ngày, Anh Tạ Đình C. (SN 1986, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) có đơn trình báo gửi Công an huyện Khoái Châu về việc bị kẻ gian đập cửa kính, lấy trộm 1 ví da bên trong có 9,5 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ có liên quan. Sau khi tiến hành tìm kiếm, anh C. phát hiện kẻ gian đã lấy tiền, sau đó bỏ lại chiếc ví da và giấy tờ ở ven đường.

Đối tượng Nguyễn Công Thái bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi nhận được trình báo của các bị hại, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn do thời điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vào rạng sáng, ít người qua lại. Trong khi đó đối tượng điều khiển xe mô tô che biển số, mặc áo khoác trùm… nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17h30 ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã xác định Nguyễn Công Thái (SN 1988, trú tại tổ 25, phường Bồ Đề, quận Long Biên,TP. Hà Nội) là đối tượng thực hiện cả 2 vụ trộm cắp tài sản của anh T và anh C. Cơ quan điều tra đã tổ chức bắt giữ Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại Khu công nghiệp Tiên Sơn thuộc địa phận huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận, do bản thân thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi các nơi, tìm kiếm xe ô tô đắt tiền đỗ ven đường, đập cửa kính để trộm cắp tài sản có giá trị bên trong xe. Lợi dụng thời điểm vắng người qua lại, Thái sử dụng tô vit để cậy, phá cửa kính xe, sau đó trộm cắp tài sản.

Từ khoảng cuối tháng 1/2024 đến ngày 27/2/2024, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Khoái Châu và 18 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào (thuộc tỉnh Hưng Yên).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Thái về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

