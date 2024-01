Hành trình truy bắt đối tượng trộm cắp, luôn thủ 'hàng nóng' để chống trả

Chiều 16/1, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ - Trưởng Công an TP Yên Bái cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án đối tượng Lý Văn Vũ (SN 1989, ở xã Đông Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), dùng súng chống trả lại lực lượng chức năng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ cho biết, Lý Văn Vũ là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, gây án tại nhiều nơi, là đối tượng Công an TP Yên Bái đang xác minh, truy tìm để điều tra về các vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó ngày 2/1, Công an phường Đồng Tâm, TP Yên Bái nhận được tin báo của chị L.T.L (trú tại Tổ 12, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái) với nội dung rạng sáng cùng ngày, gia đình bị kẻ gian trèo tường vào sân, đập vỡ cửa kính xe ôtô lấy trộm số tiền gần 70 triệu đồng.

Đối tượng Lý Văn Vũ là kẻ tình nghi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Yên Bái và Phú Thọ.

Qua rà soát trên địa bàn tiếp tục phát hiện vào sáng cùng ngày, tại khu đô thị số 1 thuộc Tổ 18, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, gia đình anh P.V.T cũng bị đối tượng có đặc điểm tương tự như trên đập phá cửa kính xe ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 và dùng vam cậy phá ổ khóa xe môtô Honda SH để trong gara.

Cùng thời điểm này, trên địa bàn huyện Đoan Hùng và TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra các vụ việc có đặc điểm đối tượng, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Lý Văn Vũ (SN 1989, ở xã Đông Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi gây án tại Yên Bái, đối tượng lẩn trốn về Phú Thọ, ở tại nhà của bà Hoàng Thị Thanh (thôn Xuân Nhật, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Vũ dùng súng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt.

Ngày 15/1, tổ công tác của Công an TP Yên Bái do Thượng tá Vũ Minh Tiến – Phó trưởng Công an TP Yên Bái trực tiếp chỉ đạo đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành triệu tập đối tượng Lý Văn Vũ.

Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng không chấp hành mà sử dụng súng bắn về phía lực lượng chức năng và bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ - Trưởng Công an TP Yên Bái cho biết, ngay khi nắm thông tin đối tượng sử dụng súng, liều lĩnh, chống trả lại lực lượng cảnh sát, đơn vị đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ Công an TP Yên Bái phối hợp cùng gần 200 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương truy bắt đối tượng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Đến khoảng 18h ngày 15/1, đối tượng Lý Văn Vũ bị khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực ven suối thuộc xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Khám nghiệm hiện trường thu giữ được 1 khẩu súng côn ổ xoay, bắn đạn thể thao có tính năng tương tự vũ khí quân dụng do đối tượng sử dụng. Tiến hành kiểm tra tại nhà của bà Thanh, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe môtô, 1 mũ bảo hiểm, vam phá khóa, búa đinh, quần áo, găng tay và mũ len trùm đầu của Lý Văn Vũ phù hợp với đặc điểm công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Yên Bái rạng sáng ngày 2/1.

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Vũ (SN, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Đe dọa giết người".

Hiện vụ án đang được củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của Pháp luật.

