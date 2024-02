Hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg ma túy

Theo hồ sơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Võ Văn Quyên (SN 1991; quê huyện Châu Thành, An Giang) là đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đến đầu tháng 1/2024, Quyên chuyển sang địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục "hành nghề". Đây cũng là một đầu mối tại Việt Nam của đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam. Từ cơ sở đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương để khám phá đường dây này.

Đối tượng Võ Văn Quyên bị bắt giữ cùng tang vật.

Đến Bình Dương, Quyên thuê căn nhà ở số 1/16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An để làm nơi cất giấu và giao dịch mua bán ma túy. Ban chuyên án đã bố trí trinh sát theo dõi di biến động của đối tượng, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác đấu tranh.

Khoảng 16h40 ngày 29/1/2024, lực lượng phối hợp phát hiện tại trước căn nhà nơi Quyên ở, một nam thanh niên từ trong nhà cầm theo 1 hộp giấy và 1 túi nilon miệng kéo dính để giao cho một shipper đang chờ ở bên ngoài. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, người thanh niên khai tên Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và thừa nhận số hàng nói trên là ma túy. Cùng thời điểm này, Võ Văn Quyên từ trong nhà bước ra cũng bị các trinh sát giữ lại. Qua khai thác nhanh, Quyên thừa nhận số ma túy trên là của mình giao cho Dũng để Dũng giao cho shipper. Tiền công mà Quyên trả cho Dũng là 1 cục ma túy để Dũng sử dụng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Quyên, cơ quan Công an thu giữ khá nhiều tang vật là ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa, thùng bia, lon chứa hạt điều… với tổng trọng lượng hơn 64kg ma túy các loại. Quyên khai, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quyên quen biết và liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông tên T. ở Campuchia. Người này đặt vấn đề thuê Quyên nhận ma túy từ Campuchia chuyển về cho Quyên để phân phối cho các đầu mối ở Việt Nam. Hám lợi, Quyên nhận lời.

Theo thỏa thuận, sau khi nhận hàng, Quyên có nhiệm vụ chia nhỏ ma túy, đóng gói lại rồi bỏ vào các hộp sữa, thùng bia, lon hạt điều rỗng…và gửi hàng qua dịch vụ giao hàng theo các địa chỉ mà T. chỉ định. Khi shipper đến nhận hàng, Quyên sẽ thuê người chạy theo sau để giám sát việc giao hàng đảm bảo đúng địa chỉ. Khi phi vụ hoàn thành, T. sẽ chuyển trả tiền công cho Quyên qua tài khoản ngân hàng…

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lần theo các đầu mối mà Quyên đã giao hàng thành công trước đó. Ngày 1/2/2024, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Bùi Ngọc Thành (SN 1988, quê Bình Phước) là đối tượng tiêu thụ ma túy thứ cấp của Võ Văn Quyên. Tang vật thu giữ gồm 0,1485gram ma túy đá; 33kg pháo; 1 xe ôtô hiệu Honda Civic; 2 điện thoại di động và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Một ngày sau, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994) và Danh Hoàng Trọng (SN 1996), thu thêm 232,04 gram ma túy. Đến ngày 4/2/2024, tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Huỳnh Hồng Đợi (SN 1996) với tang vật là 459,04 gram ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]