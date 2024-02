Hành trình giải cứu thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao" sau Tết

Ngày 22/02, Công an xã Ba Giang (Ba Tơ, Quảng Ngãi) cho biết, vừa giải cứu nhiều thiếu nữ trên địa bàn khỏi chiêu lừa đảo của các đối tượng lợi dụng mạng zalo, facebooke với chiêu "việc nhẹ lương cao".

Những ngày qua em Phạm Thị Việt, 18 tuổi, ở xã Ba Giang, huyện miền núi Ba Tơ vui mừng khi được Công an xã Ba Giang giải cứu em thoát khỏi "động" tiếp viên quán karaoke ở tỉnh Quảng Nam. Anh Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, người trực tiếp tham gia cùng Công an xã Ba Giang ra tận Quảng Nam giải cứu em Việt, kể lại: "Lúc đó tôi cùng phối hợp Công an xã Ba Giang ra tới Quảng Nam đón em Việt về. Em Việt hoảng loạn lo sợ và vui mừng khi thấy chúng tôi. Tại khu vực nhà trọ này còn nhiều em gái quê miền núi Trà Bồng cũng như em Việt muốn về nhưng không được".

Em Phạm Thị Việt nấu nước dưới bếp

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị tai nạn giao thông khi đang học lớp 11, em Phạm Thị Việt tạm nghỉ học để ở nhà chữa trị vết thương. Em Việt cho biết, vì muốn kiếm tiền dịp Tết nên đã lên mạng xã hội facebook tìm việc làm và được một người phụ nữ tuyển làm phụ bếp quán ăn ở Tp. Quảng Ngãi. Đồng ý và bí mật không cho ông bà ngoại biết, Việt mang túi xách lên xe ô tô đón đầu ngõ chở đi. Xe không dừng lại Tp Quảng Ngãi mà tiếp tục chở Việt ra thẳng tỉnh Quảng Nam và đưa vào khu nhà trọ bắt làm nhân viên phục vụ quán Karaoke. Lúc này, Việt phản ứng đòi về nhưng bị số đối tượng ở đây khống chế, thu điện thoại di động. Tại đây, chủ nhà trọ nói đã hợp đồng thuê Việt với giá 15 triệu đồng và yêu cầu phải làm việc để trả nợ.

"Em bị khống chế không cho ra ngoài. Nếu muốn liên lạc với ai có người giám sát", em Phạm Thị Việt vẫn còn sợ hãi khi kể lại. Lợi dụng chủ nhà trọ sơ hở Việt đã lén lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân và Fanpage Công an xã Ba Giang để nhắn tin xin giúp đỡ.

Đại úy Đinh Quang Đại - Trưởng Công an xã Ba Giang cho biết, sau khi nhận thông tin và đã xác minh xác định Việt là công dân trên địa bàn. "Chúng tôi bí mật liên hệ, động viên em Việt bình tĩnh. Hướng dẫn cách gửi định vị, đánh dấu và những địa chỉ, địa điểm dễ nhận biết xung quanh khu trọ để cho cơ quan chức năng xác định vị trí, tìm cách giải cứu", Đại úy Đinh Quang Đại kể lại.

Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an xã Ba Giang đã ra tận nơi giải cứu Việt an toàn về đến nhà.

Em Phạm Thị Việt bên ông bà ngoại

Theo Đại úy Đinh Quang Đại, thời gian qua, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm kiếm việc làm sau Tết, cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi. Với chiêu trò tuyển việc làm, lương cao, các đối tượng đã dụ dỗ các em xuống phố nhưng sau đó ép bắt làm làm nhân viên phục vụ, tiếp khách tại các quán karaoke, massage, thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dâm. Theo ông Phạm Văn Chóe, Trưởng thôn Nước Lô, xã Ba Giang thông tin, nhiều trẻ ở địa phương thường xuyên truy cập vào các nhóm đăng tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Trên các kênh việc làm trực tuyến, diễn đàn rao vặt, nhóm tuyển dụng... Đây cũng chính là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy "lùa gà" nhắm đến.

Qua vụ việc này, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn. Khi các cháu sử dụng mạng xã hội, kết bạn với những đối tượng khả nghi cần đề phòng cảnh giác. Gia đình cùng nhà trường nắm chắc diễn biến tâm lý, thời gian của các cháu, không để các đối tượng xấu dụ dỗ.

