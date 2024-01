Hàng trăm cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar ở quận Tân Phú

Đến trưa ngày 21-1, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị Công an TP.HCM phong tỏa khu vực trước quán bar trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để kiểm tra.

Khuya ngày hôm trước hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị phối hợp ập đến quán bar này để kiểm tra. Đoạn đường trước quán bar bị phong tỏa.

Cảnh sát có vũ trang ập vào kiểm tra quán bar trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, khuya 20-1. Ảnh: HT

Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 21, đoạn đường trước quán bar vẫn đang được phong tỏa, lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện đi qua phải chọn lộ trình khác.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đưa nhiều xe máy lên xe chuyên dụng. Ảnh: HT

Ghi nhận, nhiều lực lượng gồm cả bảo vệ dân phố, CSGT, Công an phường cũng có mặt, chia thành từng tổ để túc trực tại các giao lộ. Nhiều cảnh sát cơ động bồng súng túc trực tại hiện trường. Một số xe máy cũng được đưa lên xe chuyên dụng.

Hiện trường được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: HT

Một đại diện phường Tân Quý cho biết các lực lượng phối hợp của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú thực hiện việc kiểm tra tại quán bar nói trên từ tối hôm trước và hiện vẫn đang kiểm tra, sàng lọc đối tượng liên quan.

Cảnh sát cơ động bồng súng túc trực ở hiện trường. Ảnh: HT

Riêng một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền về việc có xảy ra đánh nhau, chết người tại quán bar là không chính xác.

