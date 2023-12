Hai thanh niên giả làm công an để "thỏa đam mê"

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/12, Công an thị trấn Vũng Liêm phát hiện Phúc điều khiển xe mô tô chở Đương di chuyển hướng về xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm.

Phúc mang giày và tất của lực lượng công an và Đương mặc trang phục cảnh sát cơ động. Sau khi phát hiện, Công an thị trấn Vũng Liêm đã thông báo cho Công an xã Trung hiếu tiến hành chốt chặn và mời đối tượng về cơ quan làm việc.

Trang phục CAND mà hai thanh niên mua trên mạng sử dụng để "thỏa đam mê".

Tại cơ quan công an, Đương khai nhận đã lên mạng xã hội facebook đặt trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động với giá 2.980.000 đồng. Sau đó, Đương mặc trang phục cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc mang 1 đôi giày và tất của ngành công an.

Đương bảo Phúc chở Đương đi trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với mục đích giả danh lực lượng công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông và thỏa mãn đam mê làm công an.

Sau khi xem xét hành vi, mức độ vi phạm, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hải Đương với số tiền 8,5 triệu đồng về hành vi "Mua trái phép và sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân".

Công an huyện Vũng Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Phúc với số tiền 1 triệu đồng về hành vi "Sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân".

