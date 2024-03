Hà Nội: Nguyên nhân 18 đối tượng đánh nhau loạn xạ trên phố Lò Đúc

Nhóm thanh niên dùng xẻng ẩu đả trên phố

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định được 18 đối tượng dùng xẻng ẩu đả ở trên phố Lò Đúc.

Trước đó tối 3/3, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh, thiếu niên cầm theo ghế nhựa, xẻng và gậy... lao vào đuổi đánh nhóm thanh niên khác trên phố Lò Đúc gây mất trật tự.

Theo điều tra ban đầu từ công an, vào khoảng 22h25 ngày 3/3, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ có một số đối tượng đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, Công an quận đã phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ triển khai lực lượng xuống hiện trường giải quyết nhưng các đối tượng đã bỏ đi

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 18 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên tham gia vụ việc trên (các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 19).

Hai nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nguyên nhân ban đầu xác định, do va chạm, 2 nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau trên số tuyến đường: Phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Lò Đúc, Phạm Đình Hổ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]