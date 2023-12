Gọi điện, kết bạn Zalo với các chủ cửa hàng tạp hóa, photocoppy để lừa đảo 5 tỷ đồng

Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Hoài Trương (SN 1984, trú tại phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM), khi bị bắt giữ đang ở tổ 2, khu 2, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Hoài Trương bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số vụ lừa đảo với thủ đoạn mua bán hàng trên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 20-12-2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá chuyên án. Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hoài Trương tại Quảng Ninh, lực lượng Công an đã thu giữ 18 điện thoại di động các loại, 9 sim số điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan...

Quá trình đấu tranh, bước đầu, đối tượng Nguyễn Hoài Trương khai nhận từ năm 2022 đến nay đã sử dụng nhiều số điện thoại “rác”, 19 tài khoản ngân hàng thực hiện hành vi gọi điện thoại, kết bạn Zalo với các chủ cửa hàng tạp hoá, photocopy để giới thiệu giấy in giá rẻ. Khi bị hại đặt hàng, đối tượng đặt mua giấy in từ một cửa hàng khác giao đến cửa hàng của bị hại, rồi yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của Trương. Với thủ đoạn này, Nguyễn Hoài Trương đã lừa đảo chiếm đoạt được khoảng 5 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ Nguyễn Hoài Trương để phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

