Giữa ban ngày, cô gái trẻ bị giật túi xách ngã nhào xuống đường

Khoảng 11h10 ngày 30/1, chị L.M.T (19 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Kiểu, hướng từ đường Lý Chiêu Hoàng về đường Hậu Giang.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Thuận.

Đến trước chung cư trên đường Trần Văn Kiểu (phường 10, quận 6), cô gái bị hai thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát giật túi xách đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến chị T. và phương tiện chao đảo, ngã nhào xuống đường.

Giật túi xách không thành, hai thanh niên liền rú ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ đưa nạn nhân và phương tiện vào lề đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, chị T. bị trầy xước tay, chân, chiếc xe máy hư hỏng nhiều bộ phận. Chị T. cho hay, chị vừa ra khỏi nhà ở gần đó để đi tập văn nghệ thì xảy ra vụ việc trên.

Một số người dân cho biết, khu vực trên từng xảy ra các vụ cướp giật điện thoại và hai thanh niên giật túi xách của chị T. đi xe máy hiệu Exicter màu đen.

Tiếp nhận phản ánh từ người dân, Công an phường 10 đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin và mời chị T. về trụ sở ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra, truy xét kẻ gian.

Vết thương trên chân chị T khi bị kéo ngã xuống đường. Ảnh: Hoàng Thuận.

Xe máy của cô gái bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Thuận.

Liên quan tội phạm đường phố vào dịp Tết, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, Ban Giám đốc Công an TPHCM giao PC02 làm chủ công, thành lập 10 tổ 363 phối hợp với các tổ 363 của Công an quận, huyện, TP Thủ Đức tuần tra 24/7 để ngăn ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Các tổ 363 này sẽ tuần tra khép kín, đánh mạnh, đánh trúng vào các nơi tiêu thụ tài sản do các đối tượng phạm tội mà có, với phương châm cắt cầu, giảm cung, phòng ngừa tối đa loại tội phạm này phát triển, để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Nguồn: [Link nguồn]