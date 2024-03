Giải cứu các bé mầm non bị kẻ nghi "ngáo đá" khống chế

Gần 10h ngày 1/3, hàng trăm người dân ở gần khu vực trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thở phào, vui mừng khi biết cảnh sát đã khống chế đối tượng cầm dao xông vào trường mầm non.

Cảnh sát đã khống chế, tước hung khí đối tượng, giải cứu các cháu bé an toàn

Có mặt tại trường mầm non, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo Công an tỉnh khen ngợi lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời động viên các cô trò ở trường mầm non ổn định tinh thần.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, một người đàn ông cởi trần, cầm dao xông vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên khống chế 2 cháu bé. Những bé khác được các cô ở trường nhanh chóng đưa ra ngoài.

Lãnh đạo địa phương động viên các bé và phụ huynh sau vụ việc

Người dân địa phương cho biết, người đàn ông không tỉnh táo, có biểu hiện “ngáo đá” liên tục la hét khi xông vào bên trong trường mầm non.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường lên phương án khống chế đối tượng, giải cứu các cháu bé. Toàn bộ tuyến đường này được phong tỏa.

Đến gần 10h cùng ngày, cảnh sát đã khống chế, tước hung khí đối tượng, giải cứu các cháu bé an toàn.

