Giả làm công an, lừa đảo chiếm đoạt 18 tỷ ở Cao Bằng

Tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về một số đối tượng dùng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc.

Đối tượng Nguyễn Văn Quảng.

Lực lượng chức năng đã xác định, đối tượng Nguyễn Văn Quảng có mối quan hệ tình cảm với Hoàng Thúy Lường (SN 1981), trú tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và hai người đã bàn bạc để dùng các chiêu trò lừa đảo. Cụ thể, Quảng mạo danh là cán bộ Bộ Công an, có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cho bị hại xem số điện thoại và các tin nhắn để lấy lòng tin. Thực chất các số điện thoại và tin nhắn là do Quảng tự tạo lập nên. Bước đầu, cơ quan công an xác định riêng đối tượng Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

