Gã nhân tình máu lạnh

Mai và Lê Văn Nhầy, 57 tuổi, vừa bị TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử về tội Giết người, Hiếp dâm.

Mai là trẻ mồ côi, không học hành, sống cùng anh trai ở phường An Bình B, thành phố Hồng Ngự. Cuộc đời anh ta là một chuỗi ngày tù tội. Năm 1999, khi 18 tuổi, Mai có một tiền sự về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm sau, hắn phạm tội Trộm cắp tài sản, bị phạt một năm tù.

Năm 2004, Mai lĩnh án một năm 3 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù chưa lâu, hắn hãm hiếp trẻ em, chịu án phạt 17 năm. Giữa năm 2022, chấp hành xong bản án Mai về quê, người đầy xăm trổ.

Một cán bộ địa phương cho biết Mai không nghề nghiệp, sáng say, chiều xỉn, luôn nhìn người khác với ánh mắt gườm gườm.

Lâm Văn Mai tại tòa hôm 26/2. Ảnh: Trần Thanh

Một trong những bạn nhậu "chí cốt" của Mai là Lê Văn Nhầy, 57 tuổi, sống bằng nghề nhặt phế liệu. Ngày 12/2/2023, người dân thấy ông này hớt hải đến công an trình báo vụ án mạng tại cây xăng bỏ hoang. Trong khi sáng hôm đó Mai mượn xe người thân đi đâu không rõ.

Nạn nhân là bà Trang, khoảng 50 tuổi, bán vé số, bị sát hại bằng 29 nhát dao, quần áo bị xé rách, xâm hại tình dục. Các bằng chứng chỉ ra, Mai là nghi phạm. Chiều cùng ngày, hắn bị công an bắt khi đang trốn chạy đến địa phận tỉnh Tiền Giang.

Mai khai một tháng trước quen bà Trang. Ban ngày bà bán vé số, tối ngủ gầm cầu. Mai phải lòng bà, thường xuyên đến chỗ người yêu quan hệ tình dục. Hắn hứa hẹn sẽ tìm việc, khi có tiền sẽ thuê nhà trọ để cả hai chung sống.

Nhưng Mai liên tục thất hứa. Bị bà Trang cằn nhằn, hắn kêu bà đến cây xăng bỏ hoang ở phường An Bình A ở tạm. Đêm xảy ra án mạng, Mai đến tìm bà Trang và xảy ra cãi vã nên bỏ ra chợ Mương Lớn nhậu một mình. Lúc sau, Nhầy đến cùng "chén chú chén anh".

Bị cáo Lê Văn Nhầy (phải). Ảnh: Trần Thanh

Hồ sơ vụ án thể hiện, Mai sau đó kể việc mâu thuẫn với bà Trang, rủ Nhầy đến cây xăng để giao cấu với nạn nhân. Nhầy băn khoăn: "Nó không đồng ý thì sao". Mai lạnh lùng nói "sẽ đâm chết nếu nó dám phản kháng" rồi đưa cho bạn nhậu xem con dao bấm dài 22 cm, hỏi "đâm bằng cái này có được không?". Nhầy đồng ý rồi cùng Mai đến cây xăng.

Bà Trang đang ngủ trong mùng, bị Mai "đòi", liền phản kháng. Hắn rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Nhầy giúp sức bằng cách cắt dây mùng để người phụ nữ không thể bỏ chạy. Khi bà Trang bất động, Mai bảo Nhầy hãm hiếp thi thể. Một lúc sau có xe máy chạy ngang qua, cả hai sợ bị phát hiện nên rời khỏi hiện trường.

Hôm sau, Nhầy đến cây xăng kiểm tra, phát hiện người phụ nữ đã chết vội trình báo công an nhưng giấu nhẹm hành vi của bản thân và đồng bọn. Mai cũng trở lại nơi gây án nhưng thấy công an khám nghiệm hiện trường liền bỏ trốn.

VKS: Hành vi dã man, mất nhân tính

Kết luận điều tra xác định, Mai nhiều lần bị phạt tù nhưng không ăn năn hối cải, tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn. Mai giết nạn nhân bằng 29 nhát dao, rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thể hiện sự dã man, mất nhân tính, cần xử lý nghiêm minh.

Nhầy chứng kiến Mai sát hại nạn nhân, không can ngăn còn giúp sức, cắt dây mùng để nạn nhân không thể bỏ chạy; giao cấu khi nạn nhân đã tử vong.

Lâm Văn Mai bị công an bắt khẩn cấp khi đang trốn chạy. Ảnh: Đoàn Diểu

Kết quả giám định cho thấy Mai bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội (bệnh lý tâm thần). Tại thời điểm gây án bị cáo hạn chế nhận thức, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, song có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Tương tự, Nhầy bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu nhưng đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

VKS tỉnh Đồng Tháp truy tố Mai, Nhầy tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm từ, chung thân hoặc tử hình; tội Hiếp dâm mức phạt tù 7-15 năm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Mai tỏ ra lạnh lùng, khai quen biết bà Trang khi mua vé số. Do cùng cảnh ngộ nên cả hai thường xuyên tâm sự, về sống với nhau để "vun đắp tương lai". Lý do hắn rủ Nhầy quan hệ với bà Trang là "trả ơn những cuộc nhậu do bạn mời". Khi nạn nhân phản kháng, muốn chia tay, hắn bực tức nên xuống tay.

Sau khi xét hỏi các bị cáo, HĐXX cho rằng vụ án còn thiếu nhân chứng, nhiều tình tiết cần làm rõ... nên hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào giữa tháng 3.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]