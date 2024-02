Đưa nhiều người ra nước ngoài làm nghề… lừa đảo

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện nhiều trường hợp xuất cảnh sang Myanmar có biểu hiện nghi vấn. Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18/1, phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đồng thời đề nghị Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh bắt bị can đối với Triệu Văn Chung.

Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và chính quyền địa phương xã Minh Dân, huyện Hàm Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Chung, SN 1999, trú tại thôn Ngòi Tèo, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3/2023, Triệu Văn Chung đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho nhiều công dân trú tại các thôn trên địa bàn xã Minh Dân, huyện Hàm Yên xuất cảnh sang Myanmar làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cư trú bất hợp pháp.

Do ảnh hưởng của chiến sự tại Myanmar, tháng 12/2023, Triệu Văn Chung cùng số người được Chung đưa đi Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng giải cứu trở về địa phương.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

