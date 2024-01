Đối tượng truy nã bị bắt khi về thăm nhà dịp Tết

Sáng 2/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Thanh Trung (SN 2001, ngụ khu phố Lạc Hoá 1, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thanh Trung bị bắt

Trước đó, Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã tiếp nhận tin và xác minh làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn đều do đối tượng Nguyễn Thanh Trung thực hiện và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh thụ lý.

Công an ra Quyết định khởi tố bị can, nhưng Trung bỏ trốn, không rõ ở đâu nên ngày 12/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra Quyết định truy nã Trung về tội "Trộm cắp tài sản".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/1/2024, từ nguồn tin của quần chúng, công an xác định Trung đang về thăm nhà dịp Tết Dương lịch, Công an thị trấn Lạc Tánh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh tổ chức bắt giữ đối tượng.

