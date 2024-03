Đối tượng thứ 3 trong vụ cướp giật 1 tỷ đồng ra đầu thú

Đến 17h00' ngày 14/3, đối tượng Luân đã ra đầu thú và giao nộp 311.500.000 đồng số tiền còn lại. Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ được chiếc xe mô tô Honda Vision màu xanh, tại khu vực gầm cầu đường tránh cầu Thăng Long, thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội mà Luân sử dụng chở Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa (Kim Thành) đi cướp giật tài sản ngày 8/3, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc lấy lời khai đối tượng Dương Đức Luân.

Cùng ngày (14/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giam Dương Đức Luân về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 171 BLHS.

Quyết định truy nã Dương Đức Luân của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, khoảng 15h40' ngày 8/3, chị Phan Thị T ra Ngân hàng Vietinbank rút 1 tỷ đồng tiền mặt. Trên đường đi ô tô về, chị T dừng lại ở đường Mê Linh (phường Liên Bảo) thì bị 2 đối tượng là nam giới đi trên 1 mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh áp sát, giật túi nilon bên trong có 1 tỷ đồng mà chị vừa rút tại ngân hàng.

Đối tượng Dương Đức Luân chỉ nơi vứt xe mô tô Honda Vision ở gầm cầu đường tránh cầu Thăng Long rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì huy động 100% CBCS phối hợp với Công an TP Vĩnh Yên, các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội.

Đến 15h00' ngày 9/3, sau gần 24h kể từ khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được 1 đối tượng tham gia vụ cướp giật tài sản. Ngay sau đó, đơn vị tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Đến 15h20' cùng ngày, đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 1999), trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam.

Tiếp đó, khoảng 3h00' ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) bắt giữ đối tượng thứ 2 là Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa (Kim Thành).

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam vào ngân hàng tìm kiếm "con mồi" được camera an ninh ghi lại.

Tại cơ quan điều tra đến nay, các đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 3 đối tượng tham gia nhóm Facebook “Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Lều – Toàn Quốc”. Sau đó, 3 đối tượng “cùng chung ý tưởng” nhắn tin riêng, hẹn gặp gỡ để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn TP Vĩnh Yên.

Hình ảnh 2 đối tượng Dương Đức Luân chở Nguyễn Văn Hùng cướp giật 1 tỷ đồng của chị Phan Thi T.

Các đối tượng thống nhất Nam sẽ vào quầy giao dịch của ngân hàng để quan sát, “con mồi” là nữ giới rút nhiều tiền; còn Hùng, Luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản. Đến khoảng 15h40’ ngày 8/3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Vĩnh Phúc, thấy chị T đến rút 1 tỷ đồng, lập tức Nam báo cho Hùng, Luân bám theo và ra tay cướp giật số tài sản trên rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, các đối tượng đã đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an. Sau khi đến Hà Nội, các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được của chị T rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoài Nam về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 171 - Bộ luật Hình sự.

