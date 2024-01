Đối tượng buôn ma tuý ra giá “đưa ngay 2 tỷ nếu được thả”

Theo cơ quan Công an, tại khu vực bản Trung Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tổ công tác do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã, Công an xã Mường Hung, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Điện Biên bắt giữ đối tượng Sộng A Thông (SN 1993, trú tại bản Trung Chính, xã Mường Hung, huyện Sông Mã) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Sộng A Thông cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng đã phát hiện có đối tượng khác đang giao dịch mua bán với Sộng A Thông, tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát vào khu vực biên giới giáp với nước Lào. Tổ công tác tổ chức truy đuổi nhưng đối tượng đã lẩn trốn vào rừng sâu.

Vật chứng thu giữ của chuyên án gồm 6 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,9 kg; hơn 11.900 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 1,1kg.

Một trinh sát thông tin, Thông lợi dụng 3 con nhỏ, tuổi từ 1 đến 4 tuổi đi mua đồ nhưng mục đích chính vẫn là thực hiện hành vi bán ma túy. Khi bị bắt, Thông “thỏa thuận” mua chuộc tổ công tác với số tiền 2 tỷ đồng hòng thoát tội nhưng không thành.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]