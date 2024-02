Đôi bạn kỳ lạ và những bọc "quà" trong túi ni lông đen (P cuối): Cuộc giao dịch chớp nhoáng

Cảnh và Minh không phải lúc nào cũng gặp nhau mỗi khi xe Minh từ Lào về Hà Nội. Có nhiều lần, các trinh sát phát hiện, Minh rất cảnh giác, thấy không “an toàn” là gã sẽ tránh tiếp xúc với Cảnh.

Công tác nghiệp vụ đã xác định, Minh là lái xe khách đường dài từ Lào về Việt Nam. Trên mỗi chuyến đi, đối tượng thường xách theo ma tuý. Số hàng cấm này được Minh giấu trong những vỏ gối để trên xe.

Về tới bãi xe nằm gần khu đô thị Gamuda, thấy “ổn”, Minh sẽ liên hệ để Cảnh qua lấy “hàng". Mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 phút rồi “đường ai nấy đi”. Cảnh nhận ma tuý về và chia nhỏ, bán cho các đối tượng nghiện.

Một ngày đầu tháng 4/2023, trinh sát nhận được thông tin Minh sẽ từ Lào về Việt Nam. Lần này hai đối tượng khả năng cao sẽ trao đổi ma tuý. Một kế hoạch vây bắt tỉ mỉ được triển khai.

Đúng như dự đoán, Minh lái xe về đến bến vào lúc chiều. Sau khi trả khách, Minh ở lại ngủ trên xe tới tận 12h trưa ngày hôm sau.

Khi tỉnh dậy, gã đem xe đi rửa, ăn trưa và tiếp tục quay lại bến xe và nghỉ ngơi. Sự “rảnh rang” của Minh khiến các trinh sát băn khoăn, liệu hai đối tượng có giao dịch hay không?.

Đến chiều tối, Cảnh bất ngờ rời nhà. Khác với thường lệ, gã không ra cửa hàng củ vợ mà di chuyển theo hướng về khu đô thị Gamuda. Các trinh sát bám theo, Cảnh đi vòng vèo qua các con đường ngõ, vắng vẻ và dừng lại ở bờ mương nước sát khu đô thị. Có vẻ, gã đang đợi Minh.

Minh chỉ nơi cất giấu ma tuý (ảnh tư liệu)

Tại bến xe, Minh cũng lấy xe máy để đi, trên người anh ta đeo một chiếc túi. Tất cả những di biến động của cả hai đối tượng đều bị giám sát chặt chẽ.

Minh đi thẳng về phía bờ mương, nơi cảnh đợi sẵn. Hai người áp sát vào nhau, Minh đưa cho Cảnh một túi ni lông mầu đen rồi nhanh chóng “vít ga” rời đi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.

Lúc này, tổ công tác của Phòng Ma tuý, Công an Hà Nội vẫn theo sát, không để các đối tượng thoát khỏi tầm ngắm. Tuy vậy, nếu tổ chức bắt ngay sẽ xảy ra nhiều nguy cơ.

Các đối tượng được xác định là nguy hiểm, có thể “thủ hàng nóng” trong người. Khu vực chúng giao dịch lại đông người qua lại. Chỉ cần một sơ sểnh sẽ gây nguy hiểm cho nhân dân. Các anh quyết định sẽ bắt từng tên trên đường chúng “tách” nhau.

Cảnh đang “bon bon” đi theo cung đường cũ để về nhà thì thấy phía trước có 2 xe máy va chạm, 4 người đàn ông cãi nhau “ỏm tỏi”. Cảnh ngao ngán dừng xe lại. Gã không nói gì mà chỉ mong mấy ông “côn đồ” kia nhanh dựng hai chiếc xe nằm chắn ngang đường lên để mình còn đi.

Bất thình lình, những người đàn ông đang cãi nhau đã áp sát cảnh. Chỉ trong tích tắc, tay Cảnh đã bị khoá chặt trong chiếc còng số 8.

Khám chiếc túi ni lông mầu đen, công an tìm lấy một lượng lớn ma tuý tổng hợp được giấu kỹ trong vỏ gối. Cùng thời điểm này, khi quay lại bến xe, Minh cũng bị công an đã “chờ sẵn” bắt giữ. Khám xe đố tượng, công an tìm thấy nhiều vỏ gối cùng loại vỏ gối đựng ma tuý thu từ Cảnh.

Cảnh và Minh (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan điều tra, sau nửa ngày đấu tranh, Cảnh, Minh cuối cùng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng giữa năm 2022, qua các mối quan hệ, Minh và Cảnh quen nhau. Minh nói mình có mối đưa ma tuý về Việt Nam và muốn Cảnh phân phối, Cảnh đã đồng ý. Kể từ thời điểm đó, Minh thường xuyên nhận ma tuý từ Lào. Anh ta giấu hàng cấm đó trong vỏ gối và đưa về Hà Nội. Tại bến xe, nếu thấy an toàn, Minh sẽ liên hệ để Cảnh ra lấy, chia nhỏ bán cho khách.

Lời khai của hai đối tượng thể hiện đã nhiều lần thực hiện hành vi trên trót lọt.

Mới đây, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử Cảnh và Minh. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Cảnh bị HĐXX tuyên mức án tử hình, còn Minh cũng phải dành phần đời còn lại của mình ở trong tù với bản án chung thân.

