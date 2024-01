Điều khiển gàu xe múc đập vào người và xe chỉ huy trên công trường

Ngày 13-1, nguồn tin PLO xác nhận Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Cadá Tĩnh (23 tuổi, ngụ ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái) để điều tra hành vi đánh chết chỉ huy trên công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

Đồng nghiệp tập trung tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chờ lo hậu sự cho ông T. Ảnh: H.H

Theo thông tin ban đầu, Cadá Tĩnh là công nhân đang làm việc tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư và thi công.

Trưa 12-1, ông N.V.T (43 tuổi, quê ở Hải Dương) là chỉ huy của Cadá Tĩnh, đến nhắc nhở việc công nhân này làm việc không nghiêm túc.

Lúc này, Cadá Tĩnh đang ngồi trên xe đã điều khiển gàu xe múc đập mạnh vào xe máy và người ông T khiến ông này ngã xuống đất.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Nam công nhân tiếp tục dùng gàu múc đập vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy lên rừng lẩn trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hà phối hợp cùng đội điều tra Công an huyện Thuận Nam tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến chiều tối cùng ngày (12-1), công an đã bắt được Cadá Tĩnh.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Dự án thành phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km, đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 làm nhà đầu tư, thực hiện theo phương thức đối tác công- tư (PPP).

Dự án khởi công ngày 30-9-2021. Theo kế hoạch, phải hoàn thành các công trình cầu, đường sau 24 tháng kể từ ngày khởi công; riêng công trình hầm Núi Vung có thời gian hoàn thành 30 tháng.

