Đi xin việc bị bắt giữ, đánh đập và lấy điện thoại

Thông tin ban đầu, chiều 17/12/2023, anh Trương Phú Th (SN 2002, trú xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đến Công an thị xã Điện Bàn trình báo về việc bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) bắt giữ, đánh đập và lấy tài sản.

Vương Hưng Dưỡng (trái) và Nguyễn Hữu Quốc bị bắt giữ.

Theo thông tin do anh Th trình báo, vào ngày 15/12/2023, anh Th điều khiển xe mô tô SH màu trắng BKS 92F1-517.88 đến quán karaoke Thùy Duyên (phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) để xin việc làm. Khi đang làm việc tại quán thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) gọi lại, dùng tay nắm cổ áo, kéo vào sát bờ tường của quán karaoke, lấy mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người Th.

Sau khi đánh xong, 1 thanh niên kéo anh Th lên xe máy SH của Th và chở đến khu phòng trọ thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn. Tại đây, thanh niên này tiếp tục đánh anh Th và dùng dao mang theo trong người kề vào cổ anh Th uy hiếp, đe dọa và lấy của anh Th 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 12, sau đó cho anh Th về.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Điện Bàn xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật.

Qua quá trình làm việc, bước đầu xác định đối tượng nói giọng khu vực Bắc Trung Bộ, tuy nhiên chưa rõ lai lịch, khả năng không phải là người địa phương. Bên cạnh đó, suốt quá trình xảy ra sự việc, bị hại bị hành hung dẫn đến hoảng loạn, không nhớ được đặc điểm của các đối tượng; rất khó khăn cho quá trình truy xét.

Để tập trung lực lượng, xác định thủ phạm, ổn định tình hình, ngày 18/12/2023, Công an thị xã Điện Bàn quyết định xác lập chuyên án truy xét đối với vụ “bắt giữ người trái pháp luật”.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và từ nhiều nguồn thông tin, kết hợp với rà soát địa bàn, các trinh sát đã xác định được đối tượng chính liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật là Vương Hưng Dưỡng (SN 1998, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, hiện đang thuê trọ tại khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn).

Sáng 2/1, đồng loạt 3 tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an phường Điện An bất ngờ ập vào nơi ở của Vương Hưng Dưỡng, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dưỡng.

Quá trình truy xét mở rộng, Ban chuyên án xác định và bắt giữ đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với Dưỡng là Nguyễn Hữu Quốc (SN 1997, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Lực lượng Công an thu giữ 1 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150 màu xanh BKS 43G1-215.30, 2 ĐTDĐ, 1 dao Thái Lan cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình làm việc ban đầu xác định, nguyên nhân các đối tượng tổ chức hành hung, bắt giữ người trái pháp luật, lấy tài sản của anh Trương Phú Th xảy ra vào ngày 15/12/2023 là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]