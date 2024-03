Đến thăm em ruột bệnh nặng rồi lấy trộm 375 triệu đồng

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hải (50 tuổi, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Minh Hải đã lấy trộm lấy trộm 375 triệu đồng của em trai trong lúc bệnh nặng. Ảnh:CA

Theo đó, tối ngày 28-2, Hải đến nhà em ruột là N.H.D (47 tuổi) ở ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa đang bệnh nặng để thăm bệnh. Sau đó, gia đình đưa người em trai đi TP.HCM để khám bệnh nên Hải ra về. Tuy nhiên, sau đó Hải quay trở lại đột nhập vào nhà em trai lấy trộm 375 triệu đồng rồi trở về nhà.

Ngày hôm sau, khi gia đình đưa ông D. về nhà thì phát hiện mất tài sản nên trình báo Công an. Qua điều tra, Công an đã xác định Hải đã lấy trộm số tiền trên nên tiến hành bắt giữ và thu hồi tang vật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]