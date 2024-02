Đặt bàn chông "bẫy" người buôn thuốc lá lậu để cướp

Ngày 23/2, Cường; Lê Tuấn Anh, 35 tuổi; Nguyễn An Khương, 25 tuổi và Huỳnh Châu Mười, 38 tuổi (cùng ngụ Tây Ninh) bị Công an tỉnh Long An bắt về hành vi Cướp tài sản.

Bốn bị can bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, người dân trình báo khu vực giáp ranh tỉnh Long An và Tây Ninh thường xuất hiện nhóm thanh niên đi ôtô, chặn đường các phương tiện tại khu vực vắng cướp tài sản. Vài ngày trước, tại cây xăng trên quốc lộ N2 thuộc huyện Thạnh Hóa, Long An, một người chở thuốc lá lậu đang đổ xăng thì bị 4 thanh niên đi ôtô 5 chỗ màu trắng đánh, cướp hơn 1.200 bao thuốc.

Công an tỉnh Long An đã phối hợp Công an Tây Ninh chặn bắt các nghi can. Khi ôtô màu trắng đến địa phận xã An Thạnh, Bến Cầu (Tây Ninh) bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng. 4 người trên xe bung cửa bỏ chạy nhưng bị khống chế, thu giữ nhiều thuốc lá cùng súng tự chế.

Tang vật cảnh sát thu giữ của nhóm Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Cường khai, do không có tiền tiêu xài nên rủ 3 đồng phạm lên kế hoạch cướp tài sản của những người chở thuốc lá lậu vì họ thường không trình báo công an (do cũng vi phạm pháp luật). Nhóm Cường thuê ôtô gắn biển số giả, mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông chạy quanh khu vực giáp ranh hai tỉnh Long An và Tây Ninh tìm "con mồi".

Khi phát hiện người chở thuốc lá lậu bằng xe máy đi một mình, chúng sẽ đạp ngã, đánh đập rồi cướp tài sản. Nếu gặp ôtô chở hàng lậu, nhóm này vượt lên đặt bàn chông giữa đường để xe thủng lốp dừng lại, sau đó tấn công tài xế.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm Cường đã gây ra 6 vụ cướp tại Long An, Tây Ninh và nạn nhân không chỉ là người chở hàng lậu. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Những cây đinh lởm chởm được đóng vào ván gỗ được phát hiện trên đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồi tháng 9/2023, nhiều người chạy trên các tuyến đường giáp ranh hai tỉnh Long An và Tây Ninh vào buổi tối đã suýt cán qua 2 mảnh ván dài khoảng một mét, rộng 20 cm, được đóng đinh nhọn dày đặc nằm chính giữa đường.

Người phụ nữ 42 tuổi cho biết chở người thân từ Tây Ninh về TP Tân An, Long An. Khi đến đoạn qua xã Tân Thành, Thủ Thừa, chị thấy có vật lạ trên mặt đường nên dừng xe xuống kiểm tra, phát hiện 2 bàn đinh nối tiếp nhau chắn ngang mặt đường. Chị và mọi người đã dẹp bỏ các bàn đinh này để không có ai gặp nạn, sau đó đăng thông tin cảnh báo lên mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]