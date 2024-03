Đâm nhau tử vong chỉ vì đòi nợ một triệu đồng

Vào khoảng 0h ngày 20/3, trong lúc Quân đang nhậu cùng 3 người bạn tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thì Đô nhắn tin đòi nợ Quân một triệu đồng mượn Đô trước đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Tức giận, Quân lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đến thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) tìm Đô.

Đối tượng Quân.

Vừa tới nơi, Quân bị Đô cầm dao tự chế đuổi chém, Quân bỏ chạy một đoạn rồi quay lại dùng dao đâm vào vùng ngực Đô một nhát. Đô chạy một đoạn thì gục ngã bất tỉnh và được bạn đưa đi cấp cứu nhưng Đô đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế huyện Chợ Mới. Còn Quân sau khi biết Đô chết thì đến Công an thị trấn Chợ Mới đầu thú.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an địa phương và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Nguồn: [Link nguồn]