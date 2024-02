Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 'mất tích' khi đi học thêm ở Củ Chi

Ngày 2-2, liên quan đến vụ việc nữ sinh "mất tích" khi đi học thêm trên địa bàn, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tìm thấy nữ sinh này.

Theo đó, sau khi Công an huyện Củ Chi phát thông báo tìm người và báo chí đăng tải, một người dân bán thức ăn trên địa bàn xã Tân Thông Hội đã phát hiện em TKN (16 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, học sinh lớp 10, Trường THPT An Nhơn Tây) nên gọi báo cho công an sáng 2-2.

Sau khi báo chí đăng tải, người dân trên địa bàn huyện Củ Chi đã phát hiện em N và báo cho công an để đưa nữ sinh về, động viên, bàn giao cho gia đình. Ảnh: NT

Công an huyện Củ Chi đã đưa nữ sinh về và liên hệ với gia đình để bàn giao. Cán bộ Đội CSHS cũng khuyên bảo, ổn định tinh thần cho em N cũng như gia đình.

Qua tìm hiểu, em N cho biết do gặp chuyện buồn nên rời nhà đi. Trong thời gian này em có ghé nhà một số người bạn thân ăn và nghỉ lại cho đến khi được tìm thấy. Thời điểm tìm thấy, sức khỏe em N bình thường, vẫn mặc áo quần lúc rời đi.

Trước đó, Công an huyện Củ Chi phát thông báo tìm người mất tích là em N. Theo gia đình, hôm 24-1, người nhà chở N đi học thêm ở trung tâm. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, người nhà đến đón về thì không thấy em.

Gia đình cũng như nhà trường đã mất liên lạc, không có thông tin gì về N nên bất an và trình báo công an.

