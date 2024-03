Cuộc săn lùng kẻ xin nick Facebook của nạn nhân

Chấn động miền quê

Mùa hè năm 2022, làng quê yên bình ở xã Long Thới (huyện Chợ Lách, Bến Tre) đã xảy ra một tội ác ghê rợn. Một nữ sinh THCS sau khi bị giết hại còn bị kẻ thủ ác đang tâm hiếp dâm rồi cướp đi số tài sản nạn nhân mang theo. Tin dữ phút chốc đã loang ra khắp xóm thôn khiến dư luận xôn xao, rúng động. Cuộc truy xét thủ phạm khép lại chóng vánh sau những nỗ lực cao độ của lính hình sự Bến Tre, nhưng đã để lại trong họ những dấu ấn nghề nghiệp khó phai.

Thiếu tá Nguyễn Minh Ponl - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bến Tre.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - (Phó trưởng phòng CSHS) nhớ lại: “Giữa đêm 13/6/2022, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công an huyện Chợ Lách về việc phát hiện một thi thể nữ sinh tại nhà nghỉ ở xã Long Thới. Qua kiểm tra xác định sự việc có dấu hiệu của tội phạm “giết người”, hiện chưa rõ thủ phạm, chúng tôi đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và thành lập hội đồng khám nghiệm, huy động quân số trực xuống ngay hiện trường, phối hợp với Công an huyện triển khai các hoạt động cấp bách”.

Hiện trường phát hiện tử thi là một căn phòng trong nhà nghỉ, nạn nhân được xác định là cháu T.T.M.P. (13 tuổi, trú tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách). Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân bị chết ngạt do suy hô hấp (bị chẹn đường thở) với các dấu hiệu đặc trưng. Kiểm tra bộ phận sinh dục thu được dấu vết sinh học (máu, lông, tóc, tinh dịch…), chứng tỏ nạn nhân đã bị xâm hại. Ngoài ra, theo xác nhận của thân nhân gia đình, cháu P bị mất đôi hoa tai và chiếc xe máy. Như vậy, một vụ trọng án gồm đủ 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng (cướp, giết, hiếp) đã xảy ra.

Cùng lúc với hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi, công tác nắm tình hình, rà soát nhân chứng hiện trường, trích xuất camera, dựng đối tượng nghi vấn, được liên quân hình sự tỉnh và Công an huyện Chợ Lách tích cực triển khai với quyết tâm phải làm rõ tội ác và thủ phạm trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình dư luận địa phương.

Khoanh vùng đối tượng

Trong hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án, việc đánh giá nhận định về diện đối tượng liên quan đến vụ án đang điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những phán đoán về thủ phạm, không thể tùy tiện, cảm tính chủ quan, mà phải xuất phát từ những “dữ kiện” đầu tiên của “đầu bài”, đó là những thông tin thu được từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, từ hoạt động rà soát, thu thập thông tin từ nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera, từ vật chứng vụ án… Trong vụ án này, sở dĩ lực lượng điều tra nhanh chóng khoanh vùng, định vị được diện đối tượng gây án, là căn cứ vào chính đặc điểm của hiện trường là căn phòng trong nhà nghỉ. Hẳn là giữa nạn nhân và kẻ thủ ác có quan hệ nào đó với nhau thì mới có thể giải thích cho lý do một nữ sinh THCS có mặt tại đây. Điều này hoàn toàn khác so với trường hợp nạn nhân bị giết ngoài đường.

Thiếu tá Nguyễn Minh Ponl - (Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng CSHS) cho biết: “Căn cứ tài liệu ban đầu đã thu thập được, có thể nhận định hung thủ quen biết, hoặc có mối quan hệ nào đó với bị hại, thì mới tiếp cận, đưa vào nhà nghỉ một cách êm thấm mà không ai nhìn thấy. Động cơ giết người có thể nhằm chiếm đoạt tài sản nạn nhân mang theo, hoặc ban đầu mong muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục nhưng bị chống trả, nên đã dùng vũ lực để đè bẹp sự kháng cự dẫn đến làm nạn nhân chết. Sau khi giết người thấy có tài sản thì chiếm đoạt luôn. Từ nhận định này, chúng tôi đã tập trung lực lượng rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đồng thời đưa vào diện rà soát tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha về các tội danh như giết người, cố ý gây thương tích, hoặc có biểu hiện nghiện ma túy, nợ nần, thua cờ bạc… trên địa bàn”.

Đánh giá nạn nhân vẫn đang lứa tuổi thiếu niên, nên chắc chắn quan hệ xã hội còn ở mức độ hạn chế, chủ yếu là các mối quan hệ trong trường, lớp, thôn xóm… với đám bạn bè cùng trang lứa. Nhưng dấu vết sinh học (lông, tinh dịch…) thu được ở bộ phận sinh dục của nạn nhân đã chứng tỏ kẻ thủ ác phải là người trưởng thành. Do đó, hung thủ ít có khả năng nằm trong đám bạn học của cháu bé, mà phải là người có tuổi đời lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng từ mối quan hệ bạn bè trong trường, lớp… mà cháu P có thể quen biết với đối tượng là người thân của bạn. Đây là một khả năng rất có thể xảy ra.

Từ nhận định này, các mũi trinh sát tập trung rà soát trong số bạn bè của nạn nhân để tìm kiếm thông tin về những mối quan hệ liên quan. Mọi nguồn tin dù nhỏ nhất đều được xác minh thận trọng và tỉ mỉ, nhằm tìm ra những căn cứ để truy nguyên thủ phạm.

Thiếu tá Nguyễn Minh Ponl kể tiếp: “Nhờ kiểm tra rất kỹ các mối quan hệ của nạn nhân trong trường, lớp học, chúng tôi được một người bạn của P. cung cấp một thông tin quan trọng, rằng trước khi xảy ra vụ án một ngày, đột nhiên có người liên hệ với cháu này để xin nick Facebook của P., nhưng không giải thích là để làm gì. Đó cũng chính là câu hỏi mà Ban chỉ đạo điều tra đặt ra, rằng kẻ xin thông tin Facebook của người bị hại là ai và mục đích của việc làm này là gì? Đã xin địa chỉ mạng xã hội, có thể nghĩ ngay tới khả năng sẽ liên hệ thông qua kênh này. Do đó, dường như đã xuất hiện mối liên hệ nào đó giữa thông tin này với tội ác xảy ra trong nhà nghỉ. Thêm nữa, khi làm việc với gia đình bị hại, các trinh sát được tin vào sáng ngày xảy ra vụ án, cháu P. có xin gia đình cho đi gặp một người bạn ở bên ngoài để nhận quà”.

Dùng phương pháp loại trừ thông qua việc xác minh việc sử dụng thời gian của các đối tượng trong diện nghi vấn, cuối cùng “đọng” lại trong danh sách hiềm nghi là cái tên Võ Hoàng Khang (tên thường gọi là Phương, 26 tuổi, trú tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre). Người này chính là kẻ đã xin nick Facebook của cháu P. Xác minh về Khang được biết gã là người địa phương nhưng đang làm ăn kiếm sống tại TP Hồ Chí Minh.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu, có căn cứ xác định Khang chính là nghi can số 1 của vụ án. Vấn đề cấp bách đặt ra là phải truy lùng bằng được tên này để đưa về đấu tranh, khai thác nhằm làm rõ vụ án.

Hung thủ Võ Hoàng Khang.

Đáy bể mò kim

Giữa một “rừng” người của đô thị lớn nhất Việt Nam, các mũi trinh sát của hình sự Bến Tre nhận lệnh truy tìm Khang.

Thời điểm này TP Hồ Chí Minh với hơn 10 triệu dân bản địa và người nhập cư, sau thời gian phong tỏa phòng chống dịch COVID -19 đã mở cửa trở lại. Làn sóng người lao động thập phương đổ về thành phố tìm kiếm việc làm, khiến cho việc truy lùng Khang gặp muôn vàn khó khăn. Đó thực sự là việc “đáy biển mò kim” mà những người lính hình sự Bến Tre đã trải qua.

Phối hợp với Công an địa phương, các trinh sát xứ dừa đã dày công lần theo từng mối quan hệ, dấu vết, tọa độ của đối tượng với quyết tâm cao độ phải sớm đưa kẻ tội đồ về quy án.

Thiếu tá Nguyễn Long Khôi - (Phó Đội trưởng đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo tuyến, địa bàn, Phòng CSHS Bến Tre) kể: “Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy đơn vị, chúng tôi đã lập thành nhiều tổ xác minh, truy tìm đối tượng Khang. Có thể thấy tên này rất ranh mãnh, tinh quái khi liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Có lúc anh em tôi đã tìm được nơi đối tượng lẩn trốn, nhưng khi đến đó mới biết Khang đã bỏ đi nơi khác. Chẳng hạn, phát hiện Khang đang trốn trên huyện Củ Chi, chúng tôi lập tức di chuyển đến kiểm tra, nhưng y đã về Quận 12 để bán tài sản của nạn nhân. Khi xác định được nơi bán tài sản thì Khang đã di chuyển đến địa bàn khác để lẩn trốn. Rất nhiều lần như thế, chúng tôi luôn chậm hơn y một bước chân.

Cho đến cuối ngày 14/6, từ nguồn tin Khang đang xuất hiện tại một nhà nghỉ ở huyện Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), chúng tôi liền khẩn trương triển khai vây bắt, bố trí nhiều tổ mật phục xung quanh nhà nghỉ nơi đối tượng ẩn náu. Khi Khang ra ngoài để mua đồ ăn thì lọt ngay vào trận địa phục kích, chúng tôi đã bắt giữ thành công nghi can gây ra vụ án thảm thương này”.

Chân dung tội ác

Cuộc đấu tranh xét hỏi Võ Hoàng Khang tại trụ sở cơ quan điều tra sau khi đối tượng được di lý về Bến Tre đã diễn ra khá căng thẳng. Là kẻ giảo hoạt, Khang kiên quyết “đổ bê tông” và phủ nhận mọi sự dính dáng, liên quan đến vụ án trong nhà nghỉ ấy. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Khang không thể “đủ trình” để “qua mặt” các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trong công tác điều tra trọng án.

Hiện trường vụ án.

Trước những chứng cứ đanh thép, cùng phương pháp, chiến thuật xét hỏi sắc sảo của tổ xét hỏi, Khang đã phải khai nhận rõ tội ác đã gây ra với cháu bé vô tội đó.

Theo đó, sau khi có được nick Facebook của cháu P., Khang đã nhắn tin liên hệ với cháu và hẹn gặp, với lý do muốn thông qua cháu P để tặng quà sinh nhật cho em ruột của mình vốn là bạn học của P. Việc này là để tạo ra sự bất ngờ cho em gái. Thực chất Khang đã nảy sinh ý định sẽ điều nạn nhân đến địa điểm kín đáo để xâm hại tình dục và cướp tài sản.

Do non nớt, dễ tin người nên cháu P đồng ý giúp đỡ Khang. Tên này đã hẹn gặp cháu bên ngoài, nhưng thấy không thuận lợi cho việc ra tay, nên Khang đã nói dối rằng quà để ở nơi khác để điều nạn nhân đi theo mình đến nhà nghỉ ở xã Long Thới. Không mảy may nghi ngờ, cháu P đã đi theo đối tượng mà không biết tai họa khủng khiếp đang chờ mình. Tại không gian riêng tư trong phòng nghỉ, Khang đã dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn của cháu P., nhưng do nạn nhân giãy giụa, la hét, sợ việc bị bại lộ, Khang đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, Khang tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm thi thể cháu P.

Khi thú tính đã được thỏa mãn, y nhanh chóng lột hết tài sản của bị hại mang theo người rồi lấy chiếc xe máy của cháu P để tẩu thoát khỏi hiện trường. Khang đã trốn lên TP Hồ Chí Minh những tưởng sẽ an toàn trong một thành phố rộng lớn và đông đúc, tên tội đồ máu lạnh này không ngờ hành trình trốn chạy của mình đã bị chặn đứng sau chưa đầy 24 giờ phá án của những người lính hình sự thiện chiến trên quê hương Đồng Khởi.

