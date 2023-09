Cú điện thoại lạ khiến hơn 1,3 tỉ đồng của cụ ông 75 tuổi "không cánh mà bay"

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của cụ ông P.Đ.Q (SN 1948, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) về việc bị đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Thông tin vụ việc được cụ ông trình báo như sau: Vào lúc 10h30 ngày 3/7/2023, cụ P.Đ.Q. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của đối tượng lạ tự xưng là cán bộ điều tra Công an TP. Hải Phòng. Quá trình nói chuyện, đối tượng thông báo nội dung cho nạn nhân: Công an TP. Hải Phòng vừa được Bộ Công an gọi về cho biết đã bắt được một vụ buôn heroin và rửa tiền có liên quan đến cụ Q.

Sau đó, đối tượng chuyển máy cho một đối tượng khác tự nhận là đại diện Bộ Công an nói chuyện với nạn nhân. Thông qua ứng dụng video Zalo, đối tượng cho cụ ông xem toàn bộ hồ sơ, lệnh bắt và yêu cầu cụ không được cho ai biết vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, đối tượng bắt nạn nhân kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thu nhập hằng tháng, quy đổi toàn bộ tài sản của mình thành tiền mặt rồi chuyển hết vào các tài khoản mà đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Để cụ Q. khỏi nghi ngờ, đối tượng còn đề cập việc sau khi điều tra xong, nếu số tiền của của cụ Q. trong sạch thì sẽ được trả lại và còn thưởng thêm 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, đối tượng đọc cho cụ Q. số tài khoản để chuyển tiền; đồng thời cung cấp thêm 1 số điện thoại cho nạn nhân và dặn cụ Q. khi chuyển tiền trường hợp ngân hàng có hỏi thì nói chuyển tiền cho con rể mua ô tô.

Trong 2 ngày (3/7 và 4/7/2023), cụ Q. đã giấu con cháu ra ngân hàng thực hiện 4 lần chuyển cho đối tượng với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi biết mình bị lừa đảo, cụ ông đã trình báo cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ.

