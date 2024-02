Công an TP HCM tìm nạn nhân liên quan Công ty An Phú

Ngày 21-2, Công an TP HCM cho biết, đang giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển nhà An Phú. Công ty này do ông Nguyễn Duy Linh làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo nội dung vụ việc, ông Nguyễn Duy Linh đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển nhà An Phú (trụ sở tại quận 2, nay là TP Thủ Đức, TPHCM) để quảng cáo bán đất nền tại các khu dân cư.

Khi giao dịch với các khách hàng, ông Linh yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền, ký kết nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh các dự án khu dân cư nhưng thực chất đều chưa được các cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Các dự án được quảng cáo gồm: Dự án khu dân cư "Liên Phường Star", Khu dân cư "Long Trường Village", "Long Trường Village 2", "Long Trường Village 3", "Long Trường Riverside"; Khu dân cư "Lộc Điền"; Khu dân cư "Gò Cát 1", "Gò Cát 2", "Gò Cát 3", "Gò Cát Lucky" và Khu dân cư "Long Thạnh Mỹ Village", chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an TP HCM thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng đất nền, hợp tác đầu tư kinh doanh, mua bán chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu với Công ty An Phú đến cung cấp thông tin.

Người dân có thể đến Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM, địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 (quận 10) gặp điều tra viên Lê Trung Luân trình báo, cung cấp thông tin, chứng từ tài liệu liên quan (bản chính) để được giải quyết quyền lợi theo quy định của pháp luật.

