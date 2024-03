Công an TP HCM bắt bà Võ Ngọc Hạ Quyên

Ngày 17-3, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hạ Quyên (SN 1975) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Võ Ngọc Hạ Quyên chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại TP HCM. Bị can đã tạo vỏ bọc giàu có, chuyên mua bán các bất động sản giá trị cao, ở nhà biệt thự, đi xe hơi hạng sang để tiếp xúc với những người có khả năng tài chính cao.

Bị can Võ Ngọc Hạ Quyên bị Công an TP HCM bắt do lừa đảo 80 tỉ đồng

Bà Quyên nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại, ban đầu trả đầy đủ tiền gốc, lãi, sau đó, kêu gọi góp vốn mua các nhà, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm TP HCM hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng.

Sau khi tìm hiểu về giá trị thực tế của các căn nhà, bị can đưa ra thông tin về giá trị mua bán thấp hơn so với giá thực tế để các bị hại thấy rẻ, đồng ý và chuyển tiền góp vốn.

Đối với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng thì Quyên đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham của bị hại. Sau khi nhận tiền, người này chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản, không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.

Công an TP HCM xác định từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Quyên đã chiếm đoạt của các ông N.V.H (ngụ quận Bình Thạnh), bà N.T.B (ngụ Thủ Đức); bà N.T.Đ (ngụ huyện Hóc Môn); ông P.N.V và bà Đ.T.R ; ông Đ.V.M (cùng ngụ quận tân Bình) với tổng số tiền chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Võ Ngọc Hạ Quyên và các đối tượng liên quan; làm rõ tính chất, mức độ của vụ án để xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]