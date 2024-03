Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt bị can phạm tội tàn ác, man rợ

Ngày 7-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ Phạm Ngọc Tiên (30 tuổi, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) để điều tra về hai tội giết người và làm nhục người khác.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ bị can Tiên. Ảnh: CA

Theo điều tra, Tiên cùng đồng phạm đánh người gây thương tích, cởi quần áo ép buộc bị hại ngồi vào vũng nước rồi dùng điện chích vào người… gây bức xúc dư luận.

Gây án xong, Tiên cùng đồng phạm trốn khỏi địa phương.

Tháng 1-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tiên về hai tội danh trên.

Theo công an, quá trình trốn truy nã, Tiên luôn mang theo hung khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Với tinh thần quyết tâm, truy bắt bằng được Tiên để trấn an dư luận, đảm bảo trật tự địa phương cũng như phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cử trinh sát truy lùng nhiều tháng liền.

Công an thu giữ hung khí. Ảnh: CA

Trưa 6-3, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) áp sát, bắt giữ khi Tiên lẩn trốn tại một Nhà xưởng thuộc xã Đông Thạnh.

Liên quan đến vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động Phạm Công Đạt (là đồng phạm của Tiên) ra đầu thú vào ngày 24-1.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

